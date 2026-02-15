Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 9:16 AM IST

    ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ളി​ൽ കെ.​ജി ബി​രു​ദ​ദാ​ന സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ളി​ൽ കെ.​ജി ബി​രു​ദ​ദാ​ന സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ളി​ൽ കെ.​ജി ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ളി​ലെ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സെ​ൻ​സോ​റി​യ​ൽ ലേ​ണി​ങ് എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​കാ​സ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ദ്രി​യാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള പ​ഠ​നം എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും ഈ ​ആ​ശ​യ​ത്തെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നീ​ല ഗൗ​ണും തൊ​പ്പി​യും ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ കു​രു​ന്നു​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. പ്രീ-​പ്രൈ​മ​റി ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​പി ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗ​ണേ​ഷ് പി​ള്ള ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ന രീ​തി​ക​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ ശ​ർ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​കാ​സ​ത്തി​ന് സ്കൂ​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ര​വി പി​ള്ള, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗീ​ത പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും ആ​ശം​സ​ക​ളും നേ​ർ​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​മാ​നം നി​റ​ഞ്ഞ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും കൊ​ണ്ട് ച​ട​ങ്ങ് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യി. വെ​റും ഒ​രു ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര​യി​ലെ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി ഈ ​ദി​നം മാ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - KG Graduation Ceremony at New Millennium School
    Similar News
    Next Story
    X