ന്യൂ മില്ലേനിയം സ്കൂളിൽ കെ.ജി ബിരുദദാന സംഗമംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ ന്യൂ മില്ലേനിയം സ്കൂളിലെ കിന്റർഗാർട്ടൻ വിദ്യാർഥികളുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങ് ആഘോഷിച്ചു. സെൻസോറിയൽ ലേണിങ് എന്ന പ്രമേയത്തിലൂന്നിയാണ് ഇത്തവണത്തെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികാസത്തിന് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള പഠനം എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു കലാപരിപാടികൾ.
ഗാനങ്ങളും നൃത്തങ്ങളും ഈ ആശയത്തെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചു. നീല ഗൗണും തൊപ്പിയും ധരിച്ചെത്തിയ കുരുന്നുകൾ വേദിയിൽ നിറഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രകടനം നടത്തി. പ്രീ-പ്രൈമറി ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചടങ്ങിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മെഡലുകളും വിതരണം ചെയ്തു. ആർ.പി ഗ്രൂപ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഗണേഷ് പിള്ള ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു.
കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ മാതാപിതാക്കൾ നൽകുന്ന പിന്തുണയെയും അധ്യാപകരുടെ സർഗാത്മകമായ അധ്യാപന രീതികളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. അരുൺ കുമാർ ശർമ വിദ്യാർഥികളെ അഭിനന്ദിച്ചു. കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിന് സ്കൂളും രക്ഷിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ സഹകരണം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
സ്കൂൾ ചെയർമാൻ ഡോ. രവി പിള്ള, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഗീത പിള്ള എന്നിവർ കുരുന്നുകൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നു.
കുട്ടികളുടെ വശ്യമായ പ്രകടനങ്ങളും മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിമാനം നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യവും കൊണ്ട് ചടങ്ങ് അവിസ്മരണീയമായി. വെറും ഒരു ബിരുദദാന ചടങ്ങ് എന്നതിലുപരി, കുട്ടികളുടെ പഠനയാത്രയിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി ഈ ദിനം മാറി.
