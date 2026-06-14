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    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 12:34 PM IST

    കേരള യുണൈറ്റഡ് ഫുട്ബാൾ ക്ലബിന്റെ 'ലോകകപ്പാരവം'; അൽ അഹ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടം

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    കേരള യുണൈറ്റഡ് ഫുട്ബാൾ ക്ലബിന്റെ ലോകകപ്പാരവം; അൽ അഹ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടം
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    ലോകകപ്പാരവം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർ

    മനാമ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാൾ മത്സരങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചു കേരള യുണൈറ്റഡ്‌ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് നടത്തിവരാറുള്ള ലോകകപ്പാരവം ഇത്തവണയും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ അൽ അഹ്ലി ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു.

    പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ക്ലബ് അംഗങ്ങളുടെ ബ്രസീൽ - അർജന്റീന സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ശ്രദ്ധേയമായി. ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വിനോദ്, സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ പ്രദീപ്, ഷൈജിത്, മഹേഷ്, സുദേവ്, മെഹജൂബ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

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    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Kerala United Football Club's 'World Cup'; Excitement at Al Ahli Stadium
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