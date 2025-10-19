Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    19 Oct 2025 3:10 PM IST
    Updated On
    19 Oct 2025 3:10 PM IST

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ള സി​ല​ബ​സ് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കണം -ഐ.​സി.​എ​ഫ്

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ള സി​ല​ബ​സ് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കണം -ഐ.​സി.​എ​ഫ്
    മ​നാ​മ: ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന സി​ല​ബ​സ് അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സി​ല​ബ​സി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യി നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് മാ​റി​ത്താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വു​ന്ന​താ​വും ഇ​ത്. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ര​ള സി​ല​ബ​സി​ൽ​ത​ന്നെ പ​ഠ​നം തു​ട​രാ​നും ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും ഇ​ത് ഉ​പ​ക​രി​ക്കും.

    മ​റ്റു സി​ല​ബ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഈ ​തു​ട​ർ​ച്ച​ക്ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലോ അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യോ മ​റ്റോ ഇ​ത്ത​രം സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​മാ​യി താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന​തും സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യി പ്ര​സ​ക്ത​വു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കാ​നും, പ്ര​വാ​സി​ക​ളും കേ​ര​ള​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും, സം​സ്ഥാ​ന സി​ല​ബ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ഐ.​സി.​എ​ഫ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യും അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഐ. ​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    സാ​ധ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ നേ​ടു​ന്ന​തി​നും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

