Madhyamam
    13 Aug 2025 12:52 PM IST
    13 Aug 2025 12:52 PM IST

    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ൻ​ഡ​ക്ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ക​മ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ൻ​ഡ​ക്ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ക​മ​ലി​നെ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പ്പി​ള്ള ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ൻ​ഡ​ക്ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഇ​ൻ​ഡ​ക്ഷ​നും ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ക​മ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​മ​ലി​നെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഹ​രീ​ഷ് മേ​നോ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​വും ഫി​റോ​സ് തി​രു​വ​ത്ര ര​ച​ന​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നാ​ട​കം ‘ലി​റ്റി​ൽ പു​ൽ​ഗ’ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലെ പു​തു​മ​കൊ​ണ്ടും അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത കൊ​ണ്ടും പ്ര​ത്യേ​ക പ്രേ​ക്ഷ​ക ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. സ​ന​ൽ കു​മാ​ർ ചാ​ല​ക്കു​ടി, ആ​ഷി​ഖ് അ​ലി, ശ്രീ​ജി​ത്ത് ഫ​റോ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​മ​ൽ ട്രി​ബ്യൂ​ട്ട് സോ​ങ് ഹൃ​ദ്യ​വും കാ​ണി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റു​ന്ന​തു​മാ​യി. പ്രി​യം​വ​ദ, ഇ​ഷ ആ​ഷി​ക്, പു​ണ്യ ഷാ​ജി, അ​ല​ൻ റെ​ജി, അ​ലി​ൻ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ട്രി​ബ്യൂ​ട്ട് സോ​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഹാ​ഷിം ചാ​രു​മൂ​ടി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ലെ ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സി​നി ടോ​ക് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ആ​ലാ​പ് ശ്രീ​ജി​ത്, ദു​ർ​ഗ ലി​ജി​ൻ, ഇ​ശ​ൽ മെ​ഹ​ർ ഹാ​ഷിം, സൃ​ഷ്ടി ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ശ്രീ​കേ​ഷ് ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ന​വ​തേ​ജ് റി​ജി​ൻ, ധ്രു​വ​ദ് ഷി​ജു, നി​ഹാ​ര പ്ര​സാ​ദ്, ആ​ബേ​ൽ ടോം ​അ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സി​നി ടോ​ക്കി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ ​വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​യാ​ന സു​ജി​ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്രി​യം​വ​ദ എ​ൻ.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഭി​ലാ​ഷ് വെ​ള്ളു​ക്കൈ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ഉ​ള്ള ന​ന്ദി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദി​ലീ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

