Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    19 Aug 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:54 AM IST

    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം സംഘടിപ്പിച്ചു

    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം സംഘടിപ്പിച്ചു
    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സം​ഗ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 'സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ക​ൾ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, 11 മു​ത​ൽ 14 വ​യ​സ്സു​വ​രെ, 15 വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ 17 വ​യ​സ്സ് വ​രെ, 18 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദി​ലീ​ഷ്‌​കു​മാ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ജം സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഹേ​ഷ് ജി. ​പി​ള്ള, സ​മാ​ജം പ്ര​സം​ഗ​വേ​ദി ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​ബി കു​ട​ശ്ശ​നാ​ട്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ഷ്‌​ലി കു​രി​യ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​വും നൃ​ത്ത​രൂ​പ​വും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ജി​ത രാ​ഹു​ൽ പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എം​സി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രൂ​പ് ഒ​ന്നി​ൽ ഏ​യ്ഞ്ച​ൽ വി​നു, നി​യ ഖ​ദീ​ജ ആ​നൊ​ടി​യി​ൽ, എ​യ്‌​ബെ​ൽ ടോം ​അ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും ഗ്രൂ​പ് ര​ണ്ടി​ൽ റി​ധി കെ ​രാ​ജീ​വ​ൻ, ചാ​ർ​വി ജി​ൻ​സി സു​ർ​ജി​ത്, ഗ്രൂ​പ് മൂ​ന്നി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ് നാ​യ​ർ, ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, സ​ജി​ത്ത് വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​രും യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

