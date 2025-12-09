Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 9:04 AM IST

    കേ​ര​ള സീ​നി​യ​ർ സി​റ്റി​സ​ൺ​സ് ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്കരിച്ചു

    കേ​ര​ള സീ​നി​യ​ർ സി​റ്റി​സ​ൺ​സ് ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്കരിച്ചു
    കേ​ര​ള സീ​നി​യ​ർ സി​റ്റി​സ​ൺ​സ് ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കേ​ര​ള സീ​നി​യ​ർ സി​റ്റി​സ​ൺ​സ് ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യ സം​ഘ​ട​ന രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ബി.​എം.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

    മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​വും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത വ്യ​ക്തി​യു​മാ​യ വി.​സി. ഗോ​പാ​ല​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി​ട്ടു​ള്ള ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, അ​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം, സു​ര​ക്ഷ, മാ​ന​സി​കോ​ല്ലാ​സം എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അം​ഗ​ത്വ വി​ത​ര​ണ മാ​സ​മാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ച​രി​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന 55 വ​യ​സ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വം നേ​ടാം.

    അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​നാ​യി നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ പ്ര​തി​മാ​സ വ​രി​സം​ഖ്യ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ബി.​എം.​സി​യി​ലെ വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റു​മ​ണി മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​മ​ണി വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കൗ​ണ്ട​റി​ൽ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക​യോ താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യാം: (3887 0480, 3960 6255, 3922 2935).

    X