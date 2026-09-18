കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഓണാഘോഷം ഇന്ന് അൽസാദ് ലേബർ ക്യാമ്പിൽ

കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഓണാഘോഷം ഇന്ന് അൽസാദ് ലേബർ ക്യാമ്പിൽtext_fields
മനാമ: കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ബഹ്റൈൻ ബി.എം.സി -യുമായി ചേർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ സൽമാബാതിലുള്ള അൽസാദ് ലേബർ ക്യാമ്പിൽ വച്ച് ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച്, ബദർ അൽ സഫ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് രാവിലെ 7 മണിയോടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കും. 10 മണിയോടുകൂടി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം, 11 മണിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണ വിതരണം എന്നിവയും നടക്കും.
250 -ഓളം തൊഴിലാളികൾ ഉള്ള ക്യാമ്പിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ഓണാഘോഷത്തിൽ, സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 300 -ഓളം പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബിഎംസി -യുടെ ഈ വർഷത്തെ ശ്രവണമഹോത്സവം 2026, സഹോദര സംഘടനകളും ആയി ചേർന്ന്, കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കും എന്ന് ബി.എം.സി ചെയർമാൻ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത് അറിയിച്ചിരുന്നു.
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