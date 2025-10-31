Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകേ​ര​ളീ​യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 2:38 PM IST

    കേ​ര​ളീ​യ ന​വോ​ത്ഥാ​നം; ച​രി​ത്ര​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഗ​മം നാ​ളെ

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ര​ളീ​യ ന​വോ​ത്ഥാ​നം; ച​രി​ത്ര​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഗ​മം നാ​ളെ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ളീ​യ ന​വോ​ത്ഥാ​നം: ച​രി​ത്ര​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യും എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക​സം​ഗ​മം കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് പ്ര​വാ​സി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ സ​ജി മാ​ർ​ക്കോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ബി​ജു മ​ല​യി​ൽ (ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി), അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ), ജ​മാ​ൽ ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ (ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ), പി.​ടി. ജോ​സ​ഫ് (സീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി), ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ (പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ​തോ​തി​ലു​ള്ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട സാ​മൂ​ഹി​ക ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യും ന​വോ​ത്ഥാ​ന​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala RenaissancePravasi WelfareBahrain
    News Summary - Kerala Renaissance; History and Continuity, Pravasi Welfare Social Gathering Today
    Similar News
    Next Story
    X