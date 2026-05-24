    Posted On
    date_range 24 May 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 10:44 AM IST

    കേരള നേറ്റീവ് ബോൾ ഫെഡറേഷൻ 20/20 ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിച്ചു

    കേരള നേറ്റീവ് ബോൾ ഫെഡറേഷൻ 20/20 ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നിന്ന്

    മനാമ : ബഹ്‌റൈൻ കേരള നേറ്റീവ് ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജോബിൻ പുതുപ്പറമ്പിൽ മെമ്മോറിയൽ എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആറാമത് 20/20 നാടൻ പന്ത് കളി മത്സരം ആരംഭിച്ചു. ഒ.ഐ.സി.സി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് തേക്കുതോട് ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    ഒ.ഐ.സി.സി ബഹ്‌റൈൻ ദേശീയ സംഘടന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനു മാത്യു, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ തോമസ് ഫിലിപ്പ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യപാദ മത്സരങ്ങളിൽ കെ.എൻ.ബി.എ ബഹ്‌റൈനെ തോൽപ്പിച്ച് തോട്ടപ്പള്ളി ടീമും, വെള്ളൂർ ടീമിനെ തോൽപ്പിച്ച് പാമ്പൂരാമ്പാറ ടീമും വിജയികളായി.

    TAGS:tournamentBahrainKerala Native Ball Federation
    News Summary - Kerala Native Ball Federation 20/20 tournament begins
