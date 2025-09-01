Begin typing your search above and press return to search.
    കേ​ര​ളം ഒ​രു സി​ലി​ക്ക​ൺ വാ​ലി; ടാ​ൽ​റോ​പ്പി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ സം​ഗ​മം

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടാ​ൽ​റോ​പ്പി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ സം​ഗ​മം

    മ​നാ​മ: ‘കേ​ര​ളം ഒ​രു സി​ലി​ക്ക​ൺ വാ​ലി’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തോ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും ടാ​ൽ​റോ​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റി​ക് റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ടാ​ൽ​റോ​പ് ഫൗ​ണ്ട​റും സി.​എ​ഫ്.​ഒ​യു​മാ​യ അ​ന​സ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ന​മ്മു​ടെ ത​ല​മു​റ​ക്ക് ഇ​നി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും പ​ക​രം ലോ​കം ന​മ്മു​ടെ കൊ​ച്ചു​കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫേ​സ്ബു​ക്ക്, ഗൂ​ഗ്ൾ, ആ​മ​സോ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ൻ​കി​ട ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​നം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം 140 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​പ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ്. ഈ ​തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് വ​ൻ​കി​ട ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ല്ല​റ, പാ​ങ്ങോ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ടാ​ൽ​റോ​പ് എ​ന്ന ക​മ്പ​നി. ടാ​ൽ​റോ​പ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന​സ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​വ​രി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച വി​ല്ലേ​ജ് പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ഴി​വു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ് സം​രം​ഭ​ക​രാ​ക്കി ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ടാ​ൽ​റോ​പി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​തി​യ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് അ​വ​യെ മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ടാ​ൽ​റോ​പ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ടാ​ൽ​റോ​പ് ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ക​ഴി​വു​ള്ള ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​വ​രു​ടെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളാ​യി ലോ​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ടാ​ൽ​റോ​പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം ഭാ​വി​യി​ൽ ലോ​ക​ത്തു​ണ്ടാ​കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ച​ർ​ച്ചാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളും ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ജി.​സി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജീ​ബ് ക​ട​ലാ​യി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​സിം പാ​ട​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ടാ​ൽ​റോ​പ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജി.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി. ജാ​സിം ബീ​രാ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

