Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകേരള സർക്കാർ വർഗീയതയെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 1:36 PM IST

    കേരള സർക്കാർ വർഗീയതയെ താലോലിക്കുന്നു- യു.ഡി.എഫ് ബഹ്റൈൻ

    text_fields
    bookmark_border
    കേരള സർക്കാർ വർഗീയതയെ താലോലിക്കുന്നു- യു.ഡി.എഫ് ബഹ്റൈൻ
    cancel
    camera_alt

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് കെ​എം​സി​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ലെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​കൊ​ണ്ടും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ധൂ​ർ​ത്തി​നാ​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ ത​ലോ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് പു​തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ജ​ണ്ട രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​തെ അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട പെ​ൻ​ഷ​ൻ പോ​ലും യ​ഥാ​സ​മ​യം ന​ൽ​കാ​ത്ത​വ​രും പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്രം ത​ൽ​ക്കാ​ലം ന​ൽ​കി​യു​മാ​ണ് ഭ​ര​ണം മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന​ത്. വീ​ണ്ടും സു​ന്ദ​ര വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി പ്ര​വാ​സി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വ​ന്ന് വോ​ട്ട് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​വ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രാ​ൻ​വേ​ണ്ടി മൊ​ഴി​ഞ്ഞ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​വി​ടെ​യെ​ന്നു ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി വീ​ടി​നെ​യും പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു മാ​ത്യു മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് മേ​പ്പ​യൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, കു​ട്ടൂ​സ മു​ണ്ടേ​രി, ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ബി​നു കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു.

    ഷാ​ഫി പാ​റ​ക്ക​ട്ടെ, റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, എ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​ട്ടി​ൽ പീ​ടി​ക, ഷ​ഹീ​ർ കാ​ട്ട​മ്പ​ള്ളി, നി​സാ​ർ കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ, റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട്, ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത്, ന​സീം തൊ​ടി​യൂ​ർ, ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി, ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ള​യം, ഫാ​സി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി, മ​ഹേ​ഷ്‌ പൂ​ത്തോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:communalismKerala Government
    News Summary - Kerala government is patronizing communalism - UDF Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X