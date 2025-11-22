Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    22 Nov 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 9:47 AM IST

    കേ​ര​ള ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വി​ന്റ​ർ ക​പ്പ് സ​ല്ലാ​ഖ് എ​ഫ്.​സി​ക്ക്

    കേ​ര​ള ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വി​ന്റ​ർ ക​പ്പ് സ​ല്ലാ​ഖ് എ​ഫ്.​സി​ക്ക്
    സ​ല്ലാ​ഖ് എ​ഫ്.​സി ടീം

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ന്റ​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ സ​ല്ലാ​ഖ് എ​ഫ്.​സി കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. അ​മേ​ച്വ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ കി​രീ​ട​മാ​ണി​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച സ​ല്ലാ​ഖ് എ​ഫ്.​സി, ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഹ​യാ​ഖ് എ​ഫ്.​സി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ക​പ്പ് നേ​ടി​യ​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും സ​ല്ലാ​ഖ് എ​ഫ്.​സി ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    ടീ​മി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ബെ​സ്റ്റ് ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ: അ​രു​ൺ രാ​ജ്, ബെ​സ്റ്റ് പ്ലെ​യ​ർ: അ​ക്ഷ​യ് ബി​ജു, മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് (ഫൈ​ന​ൽ): റി​ഷി.

    Girl in a jacket

