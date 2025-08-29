Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    29 Aug 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    29 Aug 2025 7:49 AM IST

    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ശ്രാ​വ​ണം 2025’

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ശ്രാ​വ​ണം 2025’
    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ശ്രാ​വ​ണം 2025’ നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഈ ​വ​ർ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​യ ‘ശ്രാ​വ​ണം 2025’ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, ശ്രാ​വ​ണം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് ക​ലാ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ഓ​ണ പൈ​തൃ​ക​വും പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​ധു​നി​ക മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​രു​ചി​ക​ളെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള​തെ​ന്ന് സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വി​പു​ല​വും ദീ​ർ​ഘ​വു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി 'പി​ള്ളേ​രോ​ണം' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​കാ​സ​ർ​കോ​ട് മു​ത​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​രെ​യു​ള്ള രു​ചി​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന 'രു​ചി​മേ​ള' ന​ട​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് കൊ​ടി​യേ​റ്റ​ത്തോ​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ഗാ​യ​ക​ൻ പി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​ക്കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റ് മു​ത​ൽ 27 വ​രെ വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്ത അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ മ​ത്സ​രം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, യു​വ​ഗാ​യ​ക​രു​ടെ സം​ഗീ​ത​നി​ശ, പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര​യു​ടെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും ഗാ​ന​മേ​ള, പാ​യ​സ-​തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കോ​സ്റ്റ്യൂം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ, ക​ബ​ഡി മ​ത്സ​രം, വ​യ​ലി​ൻ അ​വ​ത​ര​ണം, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​രം, മ്യൂ​സി​ക് ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഫി​യ​സ്റ്റ, നൃ​ത്ത​സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി, മ്യൂ​സി​ക് ഡാ​ൻ​സ് ഡ്രാ​മ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ സം​ഗീ​ത സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് വി​ദ്യാ​രം​ഭ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും ന​ട​ക്കും. 5000 പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​മു​ഖ പാ​ച​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ പ​ഴ​യി​ടം മോ​ഹ​ന​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​പി​ക്കും. വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യ നൂ​റി​ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    മ​ഹാ​രു​ചി​മേ​ള ഇ​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ശ്രാ​വ​ണ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ മ​ഹാ​രു​ചി​മേ​ള സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വി​ധ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ക്ഷ​ണ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കു​ന്ന രു​ചി​മേ​ള​ക്ക് ഇ​തി​ന​കം മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രും സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​ൻ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​മെ​ന്നും പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വി​ധ ഭ​ക്ഷ​ണ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മു​പ്പ​തോ​ളം സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന​ണാ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ഹാ രു​ചി​മേ​ള​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​താ​ര​ക​നും മ​ജീ​ഷ്യ​നു​മാ​യ രാ​ജ് ക​ലേ​ഷ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ഹാ രു​ചി​മേ​ള ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജി​കു​മാ​ർ 39800143, ജോ​ബി ഷാ​ജ​ൻ 33185698, അ​നീ ടി. 38408430 (​ജോ​യ​ന്റ്‌ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. വ​റു​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ശ്രാ​വ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

