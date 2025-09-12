Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 11:16 AM IST

    ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ ഫ്ലയർ ബിഷപ് ആൽഡോ ബെരാർഡി പ്രകാശനം ചെയ്തു

    ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ ഫ്ലയർ ബിഷപ് ആൽഡോ ബെരാർഡി പ്രകാശനം ചെയ്തു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 2025 ഫ്ല​യ​റി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ന ക​ർ​മം വ​ട​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ അ​പ്പ​സ്തോ​ലി​ക് വി​കാ​രി​യാ​യ ബി​ഷ​പ് ആ​ൽ​ഡോ ബെ​രാ​ർ​ഡി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (കെ.​സി.​എ) ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 2025 ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം വ​ട​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ അ​പ്പ​സ്തോ​ലി​ക് വി​കാ​രി​യാ​യ ബി​ഷ​പ് ആ​ൽ​ഡോ ബെ​രാ​ർ​ഡി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ക്രി​സ്റ്റി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൺ സി​മി ലി​യോ, മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും ക​ഴി​വു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​ഹി​ത്യ​മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച വ​രെ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    180ല​ധി​കം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്രാ​യ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഇ​ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ലാ, സാ​ഹി​ത്യ, സാം​സ്കാ​രി​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച വേ​ദി​യാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്‌​കാ​നി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ബി​ഷ​പ് ആ​ൽ​ഡോ ബെ​രാ​ർ​ഡി ഹൃ​ദ​യം​ഗ​മ​മാ​യ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​ര്യ​വേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ കെ.​സി.​എ​യു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ൾ കെ.​സി.​എ ഓ​ഫി​സ് വ​ഴി​യോ www.kcabahrain.com എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ​യോ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാം.

