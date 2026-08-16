കെ.സി.എ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് പതാക ഉയർത്തലോടെ തുടക്കമിട്ടു; പ്രൗഢഗംഭീരമായ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഓഗസ്റ്റ് 21ന്

കെ.സി.എ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് പതാക ഉയർത്തലോടെ തുടക്കമിട്ടു; പ്രൗഢഗംഭീരമായ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഓഗസ്റ്റ് 21ന്text_fields
മനാമ: കേരള കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ (കെ.സി.എ) ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങോടെ ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിച്ചു. രാവിലെ 6:30-ന് പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കൾ, അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് ആദരവർപ്പിച്ച ചടങ്ങ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്മരണകൾ പുതുക്കി. ആഘോഷങ്ങൾ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 21 വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന വൻ പൊതുപരിപാടിയോടെ സമാപിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന വർണ്ണാഭമായ സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയോടെയായിരിക്കും വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്വാതന്ത്ര്യദിന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം, കെ.സി.എ സമ്മർ ക്യാമ്പിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ, വരാനിരിക്കുന്ന ഓണം ആഘോഷങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം എന്നിവ നടക്കും.
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