Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 12:34 PM IST

    കേരള ബജറ്റ്; പ്രതികരിച്ച് പ്രവാസി സംഘടനകൾ

    ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യും ഭ​ര​ണ​പാ​ട​വ​വും ക​രു​ത്തേ​കി​യ ബ​ജ​റ്റ് -ഒ.​എ​ന്‍.​സി.​പി
    മ​നാ​മ: ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ മു​ന്ന​ണി ന​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ ധ​ന​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പു​തി​യ ബ​ജ​റ്റ് സ​ക​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും സ​ക​ല മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും സ്പ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ തി​ക​ച്ചും ജ​ന​കീ​യ​മാ​യ ബ​ജ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം ആ​ര്‍ക്കും പ​റ​യാ​ന്‍ ക​ഴി​യും.

    ഒ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ്, ഒ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ പ​ത്ത് വ​രെ വ​യ​സ്സു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ്, അ​ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ ക​ളി​ക്കാ​ന്‍പോ​യാ​ലും പു​റ​ത്ത് സൈ​ക്കി​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വീ​ണു​ള്ള അ​പ​ക​ട​മാ​യാ​ലും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം എ​ന്നു​ള്ള​ത് സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ ചെ​ല​വ് ഭീ​ക​ര​മാം​വി​ധം പെ​രു​കി​യ ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​ത് കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്ത​തി​ന്‍റെ ബ​ഹു​മാ​ന്യ​നാ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ന​മ്മു​ടെ ട്ര​ഷ​റി​യെ ഉ​പ​മി​ച്ച​ത് പൂ​ച്ച പെ​റ്റു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ടം എ​ന്നാ​ണ്. അ​തൊ​ക്കെ പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് സ്വ​യം മ​റ​ന്നു​പോ​കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​ന്ന് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ പൂ​ച്ച പെ​റു​ന്ന​ത് പോ​ലെ​യാ​ണ് എ​ന്ന് വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും ന​ട​പ്പി​ല്‍ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ ഉ​പ​മി​ച്ച് പ​റ​യാം. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ബ​ജ​റ്റി​ലൂ​ടെ​യും അ​ല്ലാ​തെ​യും ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള മു​ഴു​വ​ന്‍ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യും ഓ​രോ വ​ര്‍ഷ​വും അ​തി​ന്‍റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്രോ​ഗ്ര​സ് കാ​ര്‍ഡാ​യി ജ​ന​സ​മ​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ ഇ​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഈ ​ലോ​ക​ത്തെ മു​ഴു​വ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ത​ന്നെ മാ​ത്യ​കാ​പ​ര​മാ​ണ്. 2026ല്‍ ​ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും വി​ക​സ​ന കു​തി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന കേ​ര​ള​മെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​ന്നെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ല്‍ വ​രു​മെ​ന്നും അ​സ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്രം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഇ​ന്ന​ത്തേ​തി​ലും ദ​യ​നീ​യ​മാ​യ സ്ഥി​തി​യി​ല്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തു​ത​ന്നെ തു​ട​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ഒ.​എ​ന്‍.​സി.​പി ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ര്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​വു​മാ​യ എ​ഫ്.​എം. ഫൈ​സ​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

