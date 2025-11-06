Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:52 AM IST

    ഭാ​ഷ​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം

    ഭാ​ഷ​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആഘോഷം

    മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ഭാ​ഷാ​ദി​നോ​ത്സ​വം’ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ ഭാ​ഷാ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യോ​ടെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ചാ​പ്റ്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ലെ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം, എ​സ്.​എ​ൻ.​സി.​എ​സ്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ, ജി.​എ​സ്.​എ​സ്, മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം, കെ.​എ​സ്.​സി.​എ, പ്ര​വാ​സി ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം, യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്റൈ​ൻ, എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ എ​ന്നീ ഒ​മ്പ​ത് പാ​ഠ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു എം.​സ​തീ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, സ​മാ​ജം ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ദി​ലീ​ഷ് കു​മാ​ർ, വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ളും നേ​ർ​ന്നു.

    ചാ​പ്റ്റ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ര​ജി​ത അ​നി കൃ​ത​ജ്ഞ​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചാ​പ്റ്റ​റി​ലെ വി​വി​ധ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. 2011ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ പ​തി​നൊ​ന്ന് പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. 150ൽ​പ​രം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ സൗ​ജ​ന്യ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഭാ​ഷാ​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:kerala piraviBahrainManama news
    News Summary - Kerala Birth Day as a celebration of language
