കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വോട്ട് ചെയ്ത് ബഹ്റൈൻ പ്രവാസികളുംtext_fields
മനാമ: കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആവേശപൂർവം സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ച് ബഹ്റൈൻ പ്രവാസികളും. പോളിങ് ആരംഭിച്ച പുലർച്ചെ തന്നെ, നിരവധി പേർ വോട്ട് ചെയ്യാനായി ആവേശത്തോടെ ബൂത്തുകളിലെത്തി വിരലിൽ മഷി പുരട്ടി.
എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയും കുതിച്ചുയർന്ന വിമാനക്കൂലിയുമാണ് പല പ്രവാസികളുടെയും യാത്ര മുടക്കിയത്.
മുൻ വർഷങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രവാസി സംഘടനകൾ ഏർപ്പെടുത്താറുള്ള ചാർട്ടേർഡ് വിമാനങ്ങൾ ഇത്തവണ ഇല്ലാതിരുന്നതും വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തെ ബാധിച്ചു.
വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നാട്ടിലെത്തിയവരും നിലവിൽ അവധിയിലുള്ളവരും തങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശം കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ചു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിരലിലെ മഷി അടയാളം പങ്കുവെച്ച് പലരും ഈ ആവേശം പ്രകടിപ്പിച്ചു. യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളിലെ കുറവ് തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും, കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണത്തുടർച്ചയോ മാറ്റമോ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ പ്രവാസി വോട്ടുകൾ നിർണായകമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ.
