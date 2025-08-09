Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 8:43 AM IST

    കെ.​ഡി.​സി.​ബി പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ആ​ശം​സ

    കെ.​ഡി.​സി.​ബി പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ആ​ശം​സ
    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് ച​ങ്ക് ബ്രോ​സ് (കെ.​ഡി.​സി.​ബി) പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 10ന് ​കാ​സ​ർ​കോ​ട് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് വ്യാ​പാ​രി​ഭ​വ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തും.

    വ​ള​യം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ വ​ഴി​യി​ൽ ത​നി​ച്ചാ​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന ആ​പ്ത​വാ​ക്യം മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ച് 14 ജി​ല്ല​യി​ലും ഏ​ഴ് പു​റം​രാ​ജ്യ​ത്തും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കേ​ര​ള ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് ച​ങ്ക് ബ്രോ​സ് പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ഹാ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പും വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തും. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​ഡി.​സി.​ബി​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ദീ​പ​ക് ത​ണ​ൽ, ഇ​ക്ബാ​ൽ കോ​ന്നി, ഉ​മേ​ഷ്‌ കൊ​ട്ടോ​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​രീ​ഫ് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

