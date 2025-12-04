Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    4 Dec 2025 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 12:49 PM IST

    കെ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രി​ഫാ​ഈ ദ​ഫ് റാ​ത്തീ​ബ് നാ​ളെ

    ഷ​ഹീ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി
    കെ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രി​ഫാ​ഈ ദ​ഫ് റാ​ത്തീ​ബ് നാ​ളെ
    മ​നാ​മ: ക​ർ​ണാ​ട​ക ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എ​ഫ്) വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന രി​ഫാ​ഈ ദ​ഫ് റാ​ത്തീ​ബ് ജ​ൽ​സ നാ​ളെ രാ​ത്രി 6.30ന് ​മ​നാ​മ പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ക്കും. ശൈ​ഖ് രി​ഫാ​ഈ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ഴി​യി​ൽ​വ​ന്ന ദ​ഫ്മു​ട്ടി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടു​കൂ​ടി​യു​ള്ള റാ​ത്തീ​ബ് സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഐ.​സി.​എ​ഫ്, കെ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി മ​റ്റു സ്ഥാ​പ​ന സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സം​ഗ​മി​ക്കും. സ​മാ​പ​ന കൂ​ട്ടു​പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ർ മ​ള്ഹ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​യ്യി​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഷ​ഹീ​ർ അ​ൽ​ബു​ഖാ​രി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഹാ​ഫി​ള് സ​യ്യി​ദ് അ​സ്ഹ​ർ അ​ൽ​ബു​ഖാ​രി റാ​ത്തീ​ബ് ജ​ൽ​സ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. മ​നാ​മ പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്ല​ബ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സ​ദ​സ്സി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ചേ​ർ​ന്ന അ​ന്തി​മ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​മാ​ൽ വി​ട്ടാ​ൽ, ക​ല​ന്ത​ർ ശ​രീ​ഫ്, ഹാ​രി​സ് സ​മ്പ്യ, ഇ​ക്ബാ​ൽ മ​ഞ്ഞ​നാ​ടി, ഹ​നീ​ഫ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, ശി​ഹാ​ബ് പ​ര​പ്പ, മു​ഹ ഉ​ജി​റെ, മൂ​സ പൈ​ബ​ച്ചാ​ൽ, ന​സീ​ർ ഹാ​ജി ദേ​ർ​ള​ക്ക​ട്ടെ, മ​ൻ​സൂ​ർ ബെ​ൽ​മ, സൂ​ഫി പൈ​ബ​ച്ചാ​ൽ, റ​സാ​ഖ് ആ​ന​ക്ക​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കി​ന്യ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് റെ​ഞ്ചാ​ടി, മ​ജീ​ദ് സു​ഹ്‌​രി തൗ​ഫി​ഖ് ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി, ല​ത്തീ​ഫ് പെ​രോ​ളി, ഷാ​ഫി മാ​താ​പു​ര, ഫ​സ​ൽ സൂ​റ​ത്ക​ൽ, സി​ദ്ദീ​ഖ് യെ​ൻ​മൂ​ർ, സു​ഹൈ​ൽ ബി ​സി റോ​ഡ്, മ​ജീ​ദ് പൈ​ബ​ച്ചാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​ഷ​ന​ൽ, സോ​ൺ, സെ​ക്ട​ർ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Gulf News Bahrain News
    KCF Bahrain Rifai Daff Ratib Day
