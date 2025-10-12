Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:42 AM IST

    കെ.​സി.​ഇ.​സി മാ​ര്‍ പീ​ല​ക്സി​നോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍കി

    മ​നാ​മ: മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ മ​ദ്രാ​സ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ന്‍ അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ ഗീ​വ​ര്‍ഗീ​സ് മാ​ര്‍ പീ​ല​ക്സി​നോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ കേ​ര​ള ക്രി​സ്ത്യ​ൻ എ​ക്യു​മെ​നി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കെ.​സി.​ഇ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​വ. അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വേ​ൽ ജോ​ണി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ മ​ല​യി​ൽ ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​തം അ​റി​യി​ച്ചു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​രാ​യ റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ല്‍, റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ തോ​സു​കു​ട്ടി പി.​എ​ന്‍, റ​വ. മാ​ത്യൂ​സ് ഡേ​വി​ഡ്, റ​വ. അ​നൂ​പ് സാം, ​റ​വ. ഫാ. ​ഡോ. വി​വേ​ക് വ​ര്‍ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ എ​ക്യു​മെ​നി​ക്ക​ൽ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. കെ.​സി.​ഇ.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ബി​ൻ മാ​ത്യു ഉ​മ്മ​ൻ, എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, സു​ജി​ത്ത് എ​ബ്ര​ഹാം, ഡി​ജു ജോ​ൺ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ജെ​റി​ന്‍ രാ​ജ് സാം ​ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf Newskcecmetropolitans
    News Summary - KCEC welcomes Metropolitan Mar. Philexinos
