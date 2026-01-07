Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​സി.​ഇ.​സി മാ​ർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 2:01 PM IST

    കെ.​സി.​ഇ.​സി മാ​ർ തേ​യോ​ഫി​ലോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍കി

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​സി.​ഇ.​സി മാ​ർ തേ​യോ​ഫി​ലോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍കി
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ തേ​യോ​ഫി​ലോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​ക്ക് കെ.​സി.​ഇ.​സി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​നും ബോം​ബെ ഭ​ദ്രാ​സ​ന സ​ഹാ​യ മെ​ത്ര​പ്പൊ​ലീ​ത്ത​യു​മാ​യ അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ തേ​യോ​ഫി​ലോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ കേ​ര​ള ക്രി​സ്ത്യ​ൻ എ​ക്യു​മെ​നി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കെ.​സി.​ഇ.​സി.​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​വ. അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വേ​ൽ ജോ​ണി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ മ​ല​യി​ൽ ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​തം അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ല്‍, റ​വ. മാ​ത്യൂ​സ് ഡേ​വി​ഡ്, റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ തോ​മ​സു​കു​ട്ടി പി.​എ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ അ​ര്‍പ്പി​ച്ചു. എ​ബി​ന്‍ മാ​ത്യൂ ഉ​മ്മ​ന്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kcecBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - KCEC welcomes Mar Theophilos Metropolitan
    Similar News
    Next Story
    X