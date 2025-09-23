Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:42 AM IST

    കെ.​സി.​ഇ.​സി മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ സെ​മി​നാ​ർ

    കെ.​സി.​ഇ.​സി മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ സെ​മി​നാ​ർ
    കെ.​സി.​ഇ.​സി​യു​ടെ നേ​ത്യ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ സെ​മി​നാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ ഡോ. ​ഫെ​ബ പേ​ർ​സി പോ​ൾ, ഡോ. ​സു​ര​ഭി​ല പ​ട്ടാ​ലി എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് കെ.​സി.​ഇ.​സി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്നു.

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ​ല്‍ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കേ​ര​ള ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ എ​ക്യൂ​മി​നി​ക്ക​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ സെ​മി​നാ​ർ ന​ട​ത്തി. സെൻറ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ജാ​ക്കോ​ബൈ​റ്റ് സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന​ു പ​രി​പാ​ടി. കെ.​സി.​ഇ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​വ. അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വേ​ല്‍ ജോ​ണി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ കൂ​ടി​യ യോ​ഗ​ത്തി​ന് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ വെ​രി. റ​വ. സ്ലീ​ബാ പോ​ൾ കോ​ർ എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മോ​ട്ടി​വേ​റ്റ​ർ​സാ​യ ഡോ. ​ഫെ​ബ പേ​ർ​സി പോ​ൾ (ചീ​ഫ് സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്), ഡോ. ​സു​ര​ഭി​ല പ​ട്ടാ​ലി (അ​സി. പ്ര​ഫ. ലേ​ർ​ണി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്റ്) എ​ന്നി​വ​ര്‍ ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് ഫി​ലി​പ്പ് ന​ട​യി​ല്‍, റ​വ. അ​നൂ​പ് സാം, ​ട്ര​ഷ​റ​ർ ജെ​റി​ന്‍ രാ​ജ് സാം, ​സെൻറ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ച​ര്‍ച്ച് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബെ​ന്നി പി ​മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഡോ. ​ഫെ​ബ, ഡോ. ​സു​ര​ഭി​ല എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് കെ.​സി.​ഇ.​സി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ല്‍കു​ക​യും പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ഏ​ബ്ര​ഹാം തോ​മ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:seminarkcecBahrain Newsmotivation
