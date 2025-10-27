Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​സി.​ഇ.​സി മോ​ർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 3:40 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 3:40 PM IST

    കെ.​സി.​ഇ.​സി മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ് കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​സി.​ഇ.​സി മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ് കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ് കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​ക്കും മോ​ർ തേ​വ​ദോ​സി​യോ​സ് മെ​ത്രാ​പോ​ലീ​ത്ത​ക്കും കെ.​സി.​ഇ.​സി ന​ല്‍കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ സ​മീ​പം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മ​ല​ങ്ക​ര യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ​യു​ടെ ശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്ക ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ് കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​ക്കും പാ​ത്രി​യാ​ർ​ക്ക​ൽ വി​കാ​രി അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ മാ​ത്യൂ​സ് മോ​ർ തേ​വ​ദോ​സി​യോ​സ് മെ​ത്രാ​പൊ​ലീ​ത്ത​ക്കും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ കേ​ര​ള ക്രി​സ്ത്യ​ൻ എ​ക്യു​മെ​നി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കെ.​സി.​ഇ.​സി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​വ. അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വേ​ൽ ജോ​ണി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ മ​ല​യി​ൽ ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​തം അ​റി​യി​ച്ചു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​വ. മാ​ത്യൂ​സ് ഡേ​വി​ഡ്, വെ​രി. റ​വ. ഫാ. ​സ്ലീ​ബ പോ​ൾ കോ​ർ എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ, റ​വ. ബി​ജു ജോ​ൺ, റ​വ. സാ​മു​വേ​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, റ​വ. അ​നു​പ് സാം, ​റ​വ. ജേ​ക്ക​ബ് ക​ല്ലു​വി​ള​യി​ല്‍, ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള​റി​യി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ബി​ൻ മാ​ത്യു ഉ​മ്മ​ൻ, എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ, സാ​ബു പൗ​ലോ​സ്, ഡി​ജു ജോ​ൺ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​രും ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ സെൻറ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ജാ​ക്കോ​ബൈ​റ്റ് സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ദേ​വാ​ല​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ജെ​റി​ന്‍ രാ​ജ് സാം ​ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamgulfBahrain
    News Summary - K.C.E.C. More Baselios Joseph Catholic Bishops' Reception
    Similar News
    Next Story
    X