കെ.സി.ഇ.സി മോർ ബസേലിയോസ് ജോസഫ് കാതോലിക്ക ബാവക്ക് സ്വീകരണംtext_fields
മനാമ: മലങ്കര യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ആബൂൻ മോർ ബസേലിയോസ് ജോസഫ് കാതോലിക്ക ബാവക്കും പാത്രിയാർക്കൽ വികാരി അഭിവന്ദ്യ മാത്യൂസ് മോർ തേവദോസിയോസ് മെത്രാപൊലീത്തക്കും ബഹ്റൈനിലെ കേരള ക്രിസ്ത്യൻ എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിൽ സ്വീകരണം നൽകി. കെ.സി.ഇ.സിയുടെ പ്രസിഡൻറ് റവ. അനീഷ് സാമുവേൽ ജോണിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോമോൻ മലയിൽ ജോർജ് സ്വാഗതം അറിയിച്ചു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ റവ. മാത്യൂസ് ഡേവിഡ്, വെരി. റവ. ഫാ. സ്ലീബ പോൾ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ, റവ. ബിജു ജോൺ, റവ. സാമുവേൽ വർഗീസ്, റവ. അനുപ് സാം, റവ. ജേക്കബ് കല്ലുവിളയില്, ജെയിംസ് ജോൺ എന്നിവര് ആശംസകളറിയിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എബിൻ മാത്യു ഉമ്മൻ, എബ്രഹാം ജോൺ, സാബു പൗലോസ്, ഡിജു ജോൺ മാവേലിക്കര എന്നിവരും ബഹ്റൈന് സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ് ജാക്കോബൈറ്റ് സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയ ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു. ട്രഷറർ ജെറിന് രാജ് സാം നന്ദി അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register