Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 11:42 AM IST

    കെ.​സി.​ഇ.​സി ബൈ​ബി​ള്‍ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം

    കെ.​സി.​ഇ.​സി ബൈ​ബി​ള്‍ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം
    കെ.​സി.​ഇ.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബൈ​ബി​ള്‍ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ക്കൊപ്പം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ​ല്‍ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കേ​ര​ള ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ എ​ക്യൂ​മി​നി​ക്ക​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ കെ.​സി.​ഇ.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്കാ​യി ബൈ​ബി​ള്‍ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ മാ​ര്‍ത്തോ​മ്മ പാ​രീ​ഷി​ല്‍ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​വ. അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വേ​ൽ ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ മ​ല​യി​ൽ ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര ക​ണ്‍വീ​ന​റും ക്വി​സ് മാ​സ്റ്റ​റു​മാ​യ റ​വ. സാ​മു​വേ​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ മാ​ര്‍ത്തോ​മ്മാ പാ​രീ​ഷ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സി.​എ​സ്.​ഐ സൗ​ത്ത് കേ​ര​ള ഡ​യോ​സി​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​വ. ബി​ജു ജോ​ണ്‍, റ​വ. അ​നൂ​പ് സാം, ​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്രി​നു കു​ര്യ​ന്‍, സാ​ബു പൗ​ലോ​സ്, ഡി​ജു ജോ​ൺ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹ​ത​രാ​യ യോ​ഗ​ത്തി​ന് ട്ര​ഷ​റ​ർ ജെ​റി​ന്‍ രാ​ജ് സാം ​ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

