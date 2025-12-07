Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​സി.​എ ദി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 8:01 AM IST

    കെ.​സി.​എ ദി ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 2025 ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ൻ​സി അ​ലോ​ഷ്യ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി
    കെ.​സി.​എ ദി ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 2025 ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ
    cancel
    camera_alt

    വി​ൻ​സി അ​ലോ​ഷ്യ​സ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ, സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​ഹി​ത്യ​മേ​ള ‘കെ.​സി.​എ ദി ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 2025’ന്റെ ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ ഡി​സം​ബ​ർ 12ന് ​കെ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    മി​ക​ച്ച ന​ടി​ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ വി​ൻ​സി അ​ലോ​ഷ്യ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​നി​ന് മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ടും അ​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ടും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രോ​ടും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളോ​ടു​മു​ള്ള അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KCABahrainIndian Talent Scan
    News Summary - KCA The Indian Talent Scan 2025 Grand Finale
    Similar News
    Next Story
    X