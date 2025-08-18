Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​സി.​എ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 1:39 PM IST

    കെ.​സി.​എ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​സി.​എ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കെ.​സി.​എ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​സി.​എ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്, അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​ന്റെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​മ മാ​തൃ​ക​യാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നെ​ന്നും ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ഐ​ക്യ​വും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യും കാ​ത്തു സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത എ​ന്നും പ്ര​തി​ജ്ഞ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ക്രി​സ്റ്റി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ലി​യോ ജോ​സ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​ക്സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സേ​വി മാ​ത്തു​ണ്ണി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി ലൂ​യി​സ്, ലോ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ്, സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റോ​യ് സി. ​ആ​ന്റ​ണി, നി​ത്യ​ൻ തോ​മ​സ് മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ തോ​മ​സ് ജോ​ൺ, പി.​വി. തോ​മ​സ്, റോ​യ് ജോ​സ​ഫ്, പീ​റ്റ​ർ തോ​മ​സ്, ടോ​ബി മാ​ത്യു, ജോ​ൺ​സ​ൺ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റു നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷൈ​നി നി​ത്യ​ൻ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജൂ​ലി​യ​റ്റ് തോ​മ​സ്, എ​ന്നി​വ​രും വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationKCAIndependence DayBahrain News
    News Summary - KCA organized Independence Day celebration
    Similar News
    Next Story
    X