    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 1:52 PM IST

    കെ.സി.എ ‘ഓണം പൊന്നോണം 2025’ വടംവലി മത്സരം

    കെ.സി.എ ‘ഓണം പൊന്നോണം 2025’ വടംവലി മത്സരം
    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എ), കെ.​സി.​എ- ബി.​എ​ഫ്.​സി ‘ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​തി​മൂ​ന്നോ​ളം ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ര്യ​ൻ​സ് എ ​ടീം വി​ജ​യി​ക​ളും ആ​ര്യ​ൻ​സ് ബി ​ടീം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി. വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ന്ന​ട സം​ഘ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീം ​വി​ജ​യി​ക​ളും സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീം ​ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പു​മാ​യി. ഓ​ണം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റോ​യ് സി ​ആ​ന്റ​ണി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തോ​മ​സ് ജോ​ൺ, വ​ടം​വ​ലി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ബി ജോ​ർ​ജ്, റോ​യ് ജോ​സ​ഫ്, റെ​യ്സ​ൺ മാ​ത്യു, സി​ജി ഫി​ലി​പ്, ഷ​മീ​ർ, ജോ​യ​ൽ ജോ​സ്, മ​നോ​ജ്‌ മാ​ത്യു, ജോ​ർ​ജ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, മാ​ത്യു യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ, അ​ശ്വി​ൻ, നി​തി​ൻ ക​ക്ക​ഞ്ചേ​രി, ലോ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​ക്സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​യോ ജോ​യ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി ലൂ​യി​സ്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷൈ​നി നി​ത്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ക്രി​സ്റ്റി, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സേ​വി മാ​ത്തു​ണ്ണി എ​ന്നി​വ​രും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഓ​ണം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.



