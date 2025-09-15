Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​സി.​എ ഓ​ണം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 7:37 AM IST

    കെ.​സി.​എ ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം 2025 പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​സി.​എ ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം 2025 പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​രം
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കെ.​സി.​എ ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം 2025 ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.കെ.​സി.​എ വി.​കെ.​എ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജോ​സ​ഫ് കെ.​ജെ, നെ​ഫി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.20 ഓ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി​യി​ൽ ജി.​സി.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ ആ​യി​രു​ന്ന ത​ലാ​ൽ അ​ലി അ​ബ്ദു​ള്ള, നാ​ഷ​ന​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ അ​ബ്ദു​ൾ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്.

    പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​ര ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​യ ജോ​ർ​ജ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, കെ.​സി.​എ ലോ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ്, എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ക്രി​സ്റ്റി, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റോ​യ് സി ​ആ​ന്റ​ണി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തോ​മ​സ് ജോ​ൺ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജോ​ബി ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും കെ.​സി.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KCAGulf Newsonam celebrationBahrain News
    News Summary - KCA Onam Ponnonam 2025 Panchagusti Competition
    Similar News
    Next Story
    X