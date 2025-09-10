Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 11:19 AM IST

    കെ.​സി.​എ 'ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം -2025' ഓ​ണ​പ്പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം

    കെ.​സി.​എ ‘ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം -2025’ ഓ​ണ​പ്പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം
    കെ.​സി.​എ ‘ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ ഓ​ണ​പ്പാ​യ​സ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കെ.​സി.​എ ‘ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​യ​സ​മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ധു​ര​ത​ര​മാ​യ പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കാ​ണി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ജ​നി മ​നോ​ഹ​ർ വി​ജ​യി​യാ​യി. ഷ​ക്കീ​ല, ബി​ന്ദു മി​ൽ​ട്ട​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി. കെ.​സി.​എ വി.​കെ.​എ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പാ​ച​ക​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ യു.​കെ. ബാ​ല​ൻ, ല​ക്ഷ്മി ബി​ജു കു​മാ​ർ, സി​ജി ബി​നു എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി.

    ഓ​ണ​പ്പാ​യ​സം മ​ത്സ​ര ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​നു ജെ​റീ​ഷ്, സ​വി​ത ജാ​ഫി​ൻ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റോ​യ് സി ​ആ​ന്റ​ണി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തോ​മ​സ് ജോ​ൺ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റേ​ഴ്സ് ജോ​ബി ജോ​ർ​ജ്, ബോ​ൺ​സി ജി​തി​ൻ, ലേ​ഡീ​സ് വിം​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷൈ​നി നി​ത്യ​ൻ, മ​നോ​ജ്‌ മാ​ത്യു, കെ ​സി എ ​ലോ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ്, എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ഓ​ണം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    TAGS:onamBahrain NewsPayasam Competitiongulf news malayalam
    News Summary - KCA ‘Onam Ponnonam -2025’ Onam Payasam Competition
