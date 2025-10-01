Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Oct 2025 10:02 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 10:02 AM IST

    കെ.സി.എ ‘ഓണം പൊന്നോണം 2025’ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ

    കെ.സി.എ 'ഓണം പൊന്നോണം 2025' ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ
    കെ.​സി.​എ ‘ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ട കെ.​സി.​എ ബി.​എ​ഫ.​സി ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം 2025 ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ കെ.​സി.​എ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ബി.​എ​ഫ്.​സി സെ​യി​ൽ​സ് ഹെ​ഡ് അ​നു​ജ് ഗോ​വി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് അ​രു​ൺ വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്‌ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​സി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ക്രി​സ്റ്റി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​ജീ​വി​തം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന അ​രു​ൺ വി​ശ്വ​നാ​ഥി​ന് കെ.​സി.​എ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റോ​യ് സി ​ആ​ന്റ​ണി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. വി​വി​ധ ഓ​ണ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ത​ത് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രെ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഭ സ്വ​ര​ല​യ എ ​ടീം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും കെ.​സി.​എ സ്വ​ര​ല​യ സീ​നി​യ​ർ​സ് ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സ​ർ​ഗ​സം​ഗീ​തം ടീം ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​യോ ജോ​സ​ഫ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​സി.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി.

