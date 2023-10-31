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Posted Ondate_range 31 Oct 2023 4:55 AM GMT
Updated Ondate_range 31 Oct 2023 4:55 AM GMT
കെ.സി.എ-ഇന്റർനാഷനൽ വോളിബാൾ; ഐ.വൈ.സി.സി സ്പൈക്കേഴ്സിന് ജയംtext_fields
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News Summary - KCA-International Volleyball; Victory for I.Y.C.C. Spikers
മനാമ: കെ.സി.എ-ബി.എഫ്.സി ഇന്റർനാഷനൽ വോളിബാൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ നാലാംപാദ മത്സരഭാഗമായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഐ.വൈ.സി.സി സ്പൈക്കേഴ്സിന് വിജയം. നേപ്പാളി ക്ലബ് ടീമിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്ക് ഐ.വൈ.സി.സി സ്പൈക്കേഴ്സ് ടീം തോൽപിച്ചു. സ്കോർ : 25- 16, 25-16, 25-15.
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