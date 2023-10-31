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    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Oct 2023 4:55 AM GMT
    Updated On
    date_range 31 Oct 2023 4:55 AM GMT

    കെ.​സി.​എ-​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വോ​ളി​ബാ​ൾ; ഐ.​വൈ.​സി.​സി സ്പൈ​ക്കേ​ഴ്സി​ന് ജ​യം

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    The winners were the I.Y.C.C. Spikers team
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    ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഐ.​വൈ.​സി.​സി സ്പൈ​ക്കേ​ഴ്സ് ടീം

    മ​നാ​മ: കെ.​സി.​എ-​ബി.​എ​ഫ്.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ നാ​ലാം​പാ​ദ മ​ത്സ​ര​ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഐ.​വൈ.​സി.​സി സ്പൈ​ക്കേ​ഴ്സി​ന് വി​ജ​യം. നേ​പ്പാ​ളി ക്ല​ബ്‌ ടീ​മി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് സെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഐ.​വൈ.​സി.​സി സ്പൈ​ക്കേ​ഴ്സ് ടീം ​തോ​ൽ​പി​ച്ചു. സ്കോ​ർ : 25- 16, 25-16, 25-15.
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    TAGS:BahrainKCA-International VolleyballI.Y.C.C. Spikers
    News Summary - KCA-International Volleyball; Victory for I.Y.C.C. Spikers
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