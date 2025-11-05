Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 9:14 AM IST

    കെ.സി.എ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ: രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ വിജയികൾ

    കെ.സി.എ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ: രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ വിജയികൾ
    ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ

    വി​ജ​യി​യാ​യ അ​ദ്വി​ക് കൃ​ഷ്ണ, ദേ​വ​കൃ​പ കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ്

    മ​നാ​മ: കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ആ​ഴ്ച​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം വാ​രം സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​ത, ആ​വി​ഷ്കാ​രം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ക​ഴി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന നി​ര​വ​ധി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ൽ ഈ ​ആ​ഴ്ച ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ് മ​ത്സ​രം, ക​രോ​ക്കെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, ക​വി​താ​ലാ​പ​നം, പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ളി​മ​ൺ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഈ ​ആ​ഴ്ച​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​വി​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    ഗ്രൂ​പ് 1 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ്- അ​യ്ഡ ഷാ​നി​ൽ, ദേ​വ​കൃ​പ കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ്, അ​ദ്വൈ​ത് അ​രു​ൺ

    ക​ളി​മ​ൺ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന- രു​ക്ഷി​ണി ര​മേ​ശ്, ഹെ​ഷ് ഹേ​സ് മേ​ൽ​വീ​ട്ടി​ൽ, നി​ലാ​ന ലി​വി​ൻ​കു​മാ​ർ

    ഹി​ന്ദി സി​നി​മാ ഗാ​നം- ഹൃ​ദാ​ൻ റോ​യ്, ജോ​ഹാ​ൻ കെ. ​ജി​നു, സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    ഓ​ർ​മ​ശ​ക്തി പ​രീ​ക്ഷ- മി​താ​ൻ​ഷ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ലി​സ്മേ​രി സാ​ജി, ദേ​വ​കൃ​പ കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ്

    ഗ്രൂ​പ് 2 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ്- ഐ​ദ ജി​തി​ൻ, ന​വി​ക സാ​യ്, ദി​വ്യ അ​ധ്യ​ല​ക്ഷ്മി എം

    ​ഹി​ന്ദി സി​നി​മാ ഗാ​നം- നി​ഹാ​ര മി​ല​ൻ, ജ​യ്ഡ​ൻ ഷി​നോ​യ്, സൃ​ഷ്ടി ശ്രീ​ജി​ത്ത്

    കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് - നി​യ ടി​ന്റു, മേ​ധ കി​ഴ​ക്കേ, ഹെ​യ്ഡ​ൻ ജെ​യിം​സ്

    ക​വി​താ​ലാ​പ​നം - ഐ​ഡ​ൻ സാ​ൻ ഡി​സൂ​സ, നെ​ഹാ​ൽ നി​ബി​ൻ, റു​ഹാ​ൻ​ദീ​പ് സിം​ഗ്

    ക​ളി​മ​ൺ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന - ശി​വാ​നി എ​സ്. വി., ​ശ്രീ​നി​ക അ​നീ​ഷ്, സ​ഹാ​ന മോ​ഹ​ൻ രാ​ജ്

    ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ൽ (മ​ല​യാ​ളം)- നെ​ഹാ​ൽ നി​ബി​ൻ, ഐ​ദ ജി​തി​ൻ, ന​വ​മി വി​ഷ്ണു

    ഗ്രൂ​പ്പ് 3 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ്- അ​ദ്വി​ക് കൃ​ഷ്ണ, ജോ​വാ​ൻ സി​ജോ, ആ​രാ​ധ്യ ജി​ജേ​ഷ്

    ഹി​ന്ദി സി​നി​മാ ഗാ​നം (ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ)- ജോ​ഹാ​ൻ ജോ​സ​ഫ്, സ​നി​ധ്യ കു​മാ​ർ, ആ​ഹി​ൽ അ​ജി​ത്ത്

    കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് - പ്ര​ത്യു​ഷ ഡേ, ​തീ​ർ​ഥ സു​നി​ൽ, ജാ​ന​കി ദ​യാ​റാം

    ക​വി​താ​ലാ​പ​നം (ഹി​ന്ദി)- പ്ര​ത്യു​ഷ ഡേ, ​വി​രാ​ട് ഗോ​പാ​ൽ, കാ​ർ​ത്തി​കി സി​ങ്

    വാ​ദ്യ സം​ഗീ​തം - ആ​ത്മി​ക മ​നോ​ജ്, കാ​ത​റി​ൻ മ​റി​യം, അ​ഭ​യ് കൃ​ഷ്ണ

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ ഗാ​നം (പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ)- പു​ണ്യ ഷാ​ജി, അ​മേ​യ അം​ജേ​ഷ്, ആ​മി​ല ഷാ​ന​വാ​സ്

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ ഗാ​നം (ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ)- ജോ​ഹാ​ൻ ജോ​സ​ഫ്, അ​ദ്വി​ക് കൃ​ഷ്ണ, ആ​ഹി​ൽ അ​ജി​ത്ത്

    ക​രോ​ക്കെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം (ഹി​ന്ദി - ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ)- അ​ദ്വി​ക് കൃ​ഷ്ണ, ജോ​ഹാ​ൻ ജോ​സ​ഫ്, ആ​ല​പ് ശ്രീ​ജി​ത്ത്

    ക​രോ​ക്കെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം (ഹി​ന്ദി - പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ)- ആ​മി​ല ഷാ​ന​വാ​സ്, പു​ണ്യ ഷാ​ജി റി​യ, ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ

    ക​ളി​മ​ൺ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന- അ​നി​ല രാ​ജേ​ഷ്, ജോ​വ​ന്ന എ​ലി​സ​ബ​ത്ത്, പ്ര​ത്യു​ഷ ഡേ

    ​പ്ര​സം​ഗം (മ​ല​യാ​ളം)- ജോ​ഹാ​ൻ ജോ​സ​ഫ്, ആ​ദി​ഷ് എ. ​രാ​കേ​ഷ്, ആ​രാ​ധ്യ ജി​ജേ​ഷ്

    ഗ്രൂ​പ്പ് 4 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ്- അ​ഭ്‌​ന​വ് അ​ശോ​ക്, ശ്രാ​വ്യ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ഹ​ന്ന ആ​ൾ​വി​ൻ

    കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് - ശ്രേ​യ ജീ​വ​ൻ, ജാ​ൻ​വി സു​മേ​ഷ്, ദ​ക്ഷി​ണ രാ​ജേ​ഷ്

    ക​വി​താ​ലാ​പ​നം (ഹി​ന്ദി)- ദീ​പാ​ഷി ഗോ​പാ​ൽ, ഇ​ഷാ ആ​ഷി​ക്, ഖ​യാ​തി ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ

    വാ​ദ്യ​സം​ഗീ​തം- പി​യൂ​ഷ് ജോ​ഷി, ആ​ൽ​വി​ൻ കു​ഞ്ഞി​പ്പ​റ​മ്പ​ത്ത്, ജോ​ഹാ​ൻ സി​ബു

    ക​ളി​മ​ൺ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന- വി​യാ​ഗ പ്ര​ശാ​ന്ത്, പൗ​ർ​ണ​മി ബോ​ബി, അ​പ​ർ​ണ മോ​ഹ​ൻ രാ​ജ്

    പ്ര​സം​ഗം (മ​ല​യാ​ളം)- ആ​രാ​ധ്യ സ​ന്ദീ​പ്, എ​ഡ്വി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, എ​യ്ഞ്ച​ൽ മേ​രി വി​നു

    ഗ്രൂ​പ് 5 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ്- അ​മേ​ലി​യ, അ​ന​ന്യ അ​ഭി​ലാ​ഷ്, അ​യാ​ന സു​ജി

    കൈ​യെ​ഴു​ത്ത്- ദി​യ ആ​ൻ ഷാ​ജി, ശൗ​ര്യ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ഗാ​യ​ത്രി സു​ധീ​ർ

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ ഗാ​നം- നെ​ഹ് ല ​ഹാ​രി​സ്, ഗാ​യ​ത്രി സു​ധീ​ർ, ചാ​ർ​വി ജി​ൻ​സി

    വാ​ദ്യ​സം​ഗീ​തം- യ​ശ്‌​വി യ​ല​ന​വാ​ർ, ഹ​രി​ന​ന്ദ് സു​രേ​ഷ്, ചാ​ർ​വി ജി​ൻ​സി

    ക​വി​താ​ലാ​പ​നം (ഹി​ന്ദി)- ശൗ​ര്യ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, അ​റൈ​ന മൊ​ഹ​ന്തി, ഗാ​യ​ത്രി സു​ധീ​ർ

    പ്ര​സം​ഗം (മ​ല​യാ​ളം)- ഗാ​യ​ത്രി സു​ധീ​ർ, പ്രി​യം​വ​ദ എ​ൻ. എ​സ്, ചാ​ർ​വി ജി​ൻ​സി

    ക​ളി​മ​ൺ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന- വേ​ദി​ക സു​ധീ​ർ, പ്രി​യം​വ​ദ എ​ൻ. എ​സ്, ഗോ​പി​ക ഭാ​ര​തി​രാ​ജ​ൻ.

