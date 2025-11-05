കെ.സി.എ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ: രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ വിജയികൾ

കെ.സി.എ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ: രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ വിജയികൾtext_fields
മനാമ: കെ.സി.എ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ടാം വാരം സൃഷ്ടിപരത, ആവിഷ്കാരം എന്നിവയുടെ ഊർജസ്വലമായ ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു. പങ്കെടുത്തവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കഴിവുകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന നിരവധി മനോഹരമായ പരിപാടികളാൽ ഈ ആഴ്ച ശ്രദ്ധേയമായി. ഫാൻസി ഡ്രസ് മത്സരം, കരോക്കെ ഗാനാലാപനം, കവിതാലാപനം, പ്രസംഗ മത്സരങ്ങൾ, കളിമൺ രൂപകൽപന തുടങ്ങിയവ ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന ഇനങ്ങളായിരുന്നു.
വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ വിജയികൾ
ഗ്രൂപ് 1 ഇനങ്ങൾ
ഫാൻസി ഡ്രസ്- അയ്ഡ ഷാനിൽ, ദേവകൃപ കൃഷ്ണപ്രസാദ്, അദ്വൈത് അരുൺ
കളിമൺ രൂപകൽപന- രുക്ഷിണി രമേശ്, ഹെഷ് ഹേസ് മേൽവീട്ടിൽ, നിലാന ലിവിൻകുമാർ
ഹിന്ദി സിനിമാ ഗാനം- ഹൃദാൻ റോയ്, ജോഹാൻ കെ. ജിനു, സിദ്ധാർഥ് ബാലകൃഷ്ണൻ
ഓർമശക്തി പരീക്ഷ- മിതാൻഷ് മഠത്തിൽ, ലിസ്മേരി സാജി, ദേവകൃപ കൃഷ്ണപ്രസാദ്
ഗ്രൂപ് 2 ഇനങ്ങൾ
ഫാൻസി ഡ്രസ്- ഐദ ജിതിൻ, നവിക സായ്, ദിവ്യ അധ്യലക്ഷ്മി എം
ഹിന്ദി സിനിമാ ഗാനം- നിഹാര മിലൻ, ജയ്ഡൻ ഷിനോയ്, സൃഷ്ടി ശ്രീജിത്ത്
കൈയെഴുത്ത് - നിയ ടിന്റു, മേധ കിഴക്കേ, ഹെയ്ഡൻ ജെയിംസ്
കവിതാലാപനം - ഐഡൻ സാൻ ഡിസൂസ, നെഹാൽ നിബിൻ, റുഹാൻദീപ് സിംഗ്
കളിമൺ രൂപകൽപന - ശിവാനി എസ്. വി., ശ്രീനിക അനീഷ്, സഹാന മോഹൻ രാജ്
കഥപറച്ചിൽ (മലയാളം)- നെഹാൽ നിബിൻ, ഐദ ജിതിൻ, നവമി വിഷ്ണു
ഗ്രൂപ്പ് 3 ഇനങ്ങൾ
ഫാൻസി ഡ്രസ്- അദ്വിക് കൃഷ്ണ, ജോവാൻ സിജോ, ആരാധ്യ ജിജേഷ്
ഹിന്ദി സിനിമാ ഗാനം (ആൺകുട്ടികൾ)- ജോഹാൻ ജോസഫ്, സനിധ്യ കുമാർ, ആഹിൽ അജിത്ത്
കൈയെഴുത്ത് - പ്രത്യുഷ ഡേ, തീർഥ സുനിൽ, ജാനകി ദയാറാം
കവിതാലാപനം (ഹിന്ദി)- പ്രത്യുഷ ഡേ, വിരാട് ഗോപാൽ, കാർത്തികി സിങ്
വാദ്യ സംഗീതം - ആത്മിക മനോജ്, കാതറിൻ മറിയം, അഭയ് കൃഷ്ണ
മലയാള സിനിമാ ഗാനം (പെൺകുട്ടികൾ)- പുണ്യ ഷാജി, അമേയ അംജേഷ്, ആമില ഷാനവാസ്
മലയാള സിനിമാ ഗാനം (ആൺകുട്ടികൾ)- ജോഹാൻ ജോസഫ്, അദ്വിക് കൃഷ്ണ, ആഹിൽ അജിത്ത്
കരോക്കെ ഗാനാലാപനം (ഹിന്ദി - ആൺകുട്ടികൾ)- അദ്വിക് കൃഷ്ണ, ജോഹാൻ ജോസഫ്, ആലപ് ശ്രീജിത്ത്
കരോക്കെ ഗാനാലാപനം (ഹിന്ദി - പെൺകുട്ടികൾ)- ആമില ഷാനവാസ്, പുണ്യ ഷാജി റിയ, ഗോപാലകൃഷ്ണ
കളിമൺ രൂപകൽപന- അനില രാജേഷ്, ജോവന്ന എലിസബത്ത്, പ്രത്യുഷ ഡേ
പ്രസംഗം (മലയാളം)- ജോഹാൻ ജോസഫ്, ആദിഷ് എ. രാകേഷ്, ആരാധ്യ ജിജേഷ്
ഗ്രൂപ്പ് 4 ഇനങ്ങൾ
ഫാൻസി ഡ്രസ്- അഭ്നവ് അശോക്, ശ്രാവ്യ ശ്രീജിത്ത്, ഹന്ന ആൾവിൻ
കൈയെഴുത്ത് - ശ്രേയ ജീവൻ, ജാൻവി സുമേഷ്, ദക്ഷിണ രാജേഷ്
കവിതാലാപനം (ഹിന്ദി)- ദീപാഷി ഗോപാൽ, ഇഷാ ആഷിക്, ഖയാതി ചന്ദ്രമോഹൻ
വാദ്യസംഗീതം- പിയൂഷ് ജോഷി, ആൽവിൻ കുഞ്ഞിപ്പറമ്പത്ത്, ജോഹാൻ സിബു
കളിമൺ രൂപകൽപന- വിയാഗ പ്രശാന്ത്, പൗർണമി ബോബി, അപർണ മോഹൻ രാജ്
പ്രസംഗം (മലയാളം)- ആരാധ്യ സന്ദീപ്, എഡ്വിൻ ജോർജ്, എയ്ഞ്ചൽ മേരി വിനു
ഗ്രൂപ് 5 ഇനങ്ങൾ
ഫാൻസി ഡ്രസ്- അമേലിയ, അനന്യ അഭിലാഷ്, അയാന സുജി
കൈയെഴുത്ത്- ദിയ ആൻ ഷാജി, ശൗര്യ ശ്രീജിത്ത്, ഗായത്രി സുധീർ
മലയാള സിനിമാ ഗാനം- നെഹ് ല ഹാരിസ്, ഗായത്രി സുധീർ, ചാർവി ജിൻസി
വാദ്യസംഗീതം- യശ്വി യലനവാർ, ഹരിനന്ദ് സുരേഷ്, ചാർവി ജിൻസി
കവിതാലാപനം (ഹിന്ദി)- ശൗര്യ ശ്രീജിത്ത്, അറൈന മൊഹന്തി, ഗായത്രി സുധീർ
പ്രസംഗം (മലയാളം)- ഗായത്രി സുധീർ, പ്രിയംവദ എൻ. എസ്, ചാർവി ജിൻസി
കളിമൺ രൂപകൽപന- വേദിക സുധീർ, പ്രിയംവദ എൻ. എസ്, ഗോപിക ഭാരതിരാജൻ.
