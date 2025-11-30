Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ ഡി​സം​ബ​ർ 12ന്
    കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ​മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​വും അ​റി​വു​ള്ള​തു​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ അ​തി​ന്റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത, അ​റി​വ്, പ്ര​ക​ട​ന ക​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ആ​ഴ്ച​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​വും സ​മ​കാ​ലി​ക​വു​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി വ്യ​ക്തി​ഗ​ത, ഗ്രൂ​പ് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഹി​ന്ദി ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പ് വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​നി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ ഡി​സം​ബ​ർ 12ന് ​ന​ട​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ൾ.

    ഗ്രൂ​പ്പ് 1 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ജ​ന​റ​ൽ നോ​ള​ജ്-​സി​ദ്ധാ​ർ​ത്ഥ് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​രു​ന്ധ​തി ആ​ർ. മേ​നോ​ൻ, അ​ദ്വൈ​ത് വി​പി​ൻ ക​ട​വി​ൽ. ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ടെ​സ്റ്റ്- അ​ദ്വൈ​ത് വി​പി​ൻ ക​ട​വി​ൽ, മി​താ​ൻ​ഷ് മ​ട​ത്തി​ൽ, നി​വേ​ദ്യ രാ​ജേ​ഷ്

    സ്പെ​ല്ലി​ങ് ബീ - ​അ​രു​ന്ധ​തി ആ​ർ. മേ​നോ​ൻ, ഹൃ​ദ്ധാ​ൻ റോ​യ്, മി​താ​ൻ​ഷ് മ​ട​ത്തി​ൽ

    ഗ്രൂ​പ്പ് 2 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഗാ​നം-​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ധ്യാ​ല​ക്ഷ്മി എം., ​മൃ​ൺ​മ​യി എം., ​ആ​ത്മി​ക അ​നൂ​പ്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഗാ​നം - ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ സെ​ർ​ജി​യോ ഡാ​നി​യേ​ൽ, ആ​ദി പ്ര​സാ​ദ്, ഐ​ഡ​ൻ സാം ​ഡി​സൂ​സ. ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ടെ​സ്റ്റ്- മൃ​ൺ​മ​യി എം., ​ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ, സാ​മു​വ​ൽ ജേ​ക്ക​ബ്. ജ​ന​റ​ൽ നോ​ള​ജ്- മൃ​ദ്ധി​നി മാ​ധ​വ​ൻ, മൃ​ൺ​മ​യി മാ​ധ​വ​ൻ, റു​ഹാ​ൻ​ദീ​പ് സി​ങ്. സ്പെ​ല്ലി​ങ് ബീ - ​ഇ​ഹാ​ൻ സ​ജി​ത്ത്, അ​ർ​ജി​ത പാ​താ​രി, നി​യ ടി​ന്റു. ക​രോ​ക്കെ ഗാ​നം - ഹി​ന്ദി സാ​ത്വി​ക സ​ന്തോ​ഷ്, ഐ​ഡ​ൻ സാം ​ഡി​സൂ​സ, സൃ​ഷ്ടി ശ്രീ​ജി​ത്ത്. വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഡാ​ൻ​സ്- നി​ഹാ​ര മി​ല​ൻ, അ​മാ​നി രാ​ഹു​ൽ, നെ​ഹാ​ൽ നി​ബി​ൻ

    ഗ്രൂ​പ്പ് 3 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ

    കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ ഡ്രോ​യി​ങ്-​അ​ൻ​ലി​യ രാ​ജേ​ഷ്, ക​ല്ഹാ​ര ര​ണീ​ഷ്, ശ​ശ്മി​ത സെ​ന്തി​ൽ​കു​മാ​ർ.ജ​ന​റ​ൽ നോ​ള​ജ്-​ആ​ത്മി​ക മ​നോ​ജ്, പു​ണ്യ ഷാ​ജി, ആ​മി​ല ഷാ​ന​വാ​സ്. എ​സ്സേ റൈ​റ്റി​ങ്-​തൃ​സ്ഥ പ്ര​ദീ​പ്, അ​മേ​യ അം​ജേ​ഷ്, കാ​ർ​ത്തി​കി സി​ങ്

    ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ടെ​സ്റ്റ്- ജോ​വാ​ൻ സാ​റ, അ​മേ​യ അം​ജേ​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സാ​ൻ. സ്പെ​ല്ലി​ങ് ബീ- ​ഫ്രാ​ങ്ക്ലി​ൻ ഫി​ലി​പ്പ്, ദേ​വ​പ്രി​യ ആ​ല​യി​ൽ, സാ​നി​ധ്യ​കു​മാ​ർ. ഫ്ല​വ​ർ അ​റേ​ഞ്ച്മെ​ന്റ്- ജോ​ൺ, സി​ജോ, അ​ൻ​ലി​യ രാ​ജേ​ഷ്. മോ​ണോ ആ​ക്ട്-​ആ​മി​ല ഷാ​ന​വാ​സ്, ആ​രാ​ധ്യ ജി​ജേ​ഷ്, സാ​റ സി​ജു. ക​ഥ​ക് ഡാ​ൻ​സ്- ആ​രാ​ധ്യ ജി​ജേ​ഷ്, വാ​സു​ദേ​വ് കെ.​വി., കാ​ർ​ത്തി​കി സിം​ഗ്. വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഡാ​ൻ​സ്- ഇ​ഷാ​ൽ മെ​ഹ​ർ, സി​യ മെ​ഹ​ർ, ജോ​ൺ സി​ജോ

    ഗ്രൂ​പ്പ് 4 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ

    വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ കാ​ർ​വി​ങ്- ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ നി​ഷാ​ദ്, സാ​ത്വി​ക സ​ജി​ത്ത്, അ​പ​ർ​ണ മോ​ഹ​ൻ രാ​ജ്. കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ ഡ്രോ​യി​ങ്- പാ​ർ​വ​തി കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ്, ശ്രീ​ഹ​രി സ​ന്തോ​ഷ്, ഈ​ശാ​നി പ്ര​ജീ​ഷ്. പ​ദ്യ ര​ച​ന-​ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്-​സി​റി​ൽ മൈ​ക്കി​ൾ, ആ​രാ​ധ്യ സു​രേ​ഷ്, ശ്രേ​യ ജീ​വ​ൻ.ജ​ന​റ​ൽ നോ​ള​ജ്- പാ​ർ​വ​തി കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ്, ജാ​ൻ​വി സു​മേ​ഷ്, ശ്രേ​യ ജീ​വ​ൻ. ഉ​പ​ന്യാ​സ​ര​ച​ന- ആ​രാ​ധ്യ സു​രേ​ഷ്, ഗൗ​രി ഗി​രീ​ഷ്, ആ​രാ​ധ്യ സ​ന്ദീ​പ്. സ്പെ​ല്ലി​ങ് ബീ- ​ഹ​ര​ൺ നി​ശാ​ന്ത്, അ​ൻ​ഷി​ക മി​ശ്ര, മൈ​ഥി​ലി സ്വ​രാ​ജ്. ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ടെ​സ്റ്റ്- പ്ര​ഥം സു​മീ​ത്, ആ​ദ​ർ​ശ് ര​മേ​ഷ്, ഗു​ഞ്ജ​ൻ പാ​ൽ

    ക​രോ​ക്കെ ഗാ​നം - ഹി​ന്ദി അ​ർ​ജു​ൻ രാ​ജ്, ഐ​ഡ​ൻ ഷി​ബു, ആ​ലി​ൻ ബാ​ബു. ഫ്ല​വ​ർ അ​റേ​ഞ്ച്മെ​ന്റ്-​സാ​ത്വി​ക സ​ജി​ത്ത്, അ​പ​ർ​ണ മോ​ഹ​ൻ​രാ​ജ്, ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ നി​ഷാ​ദ്. മോ​ണോ ആ​ക്ട്-​ഇ​ഷാ ആ​ഷി​ക്, ആ​രാ​ധ്യ സ​ന്ദീ​പ്, അ​ഭി​ന​ബ് അ​ശോ​ക്

    ക​ഥ​ക് ഡാ​ൻ​സ്- അ​മേ​യ സ​ന്തോ​ഷ്, അ​പ​ർ​ണ മോ​ഹ​ൻ രാ​ജ്, സാ​ത്വി​ക സ​ജി​ത്ത്. വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഡാ​ൻ​സ്- സ​ഹ​സ്ര സാ​യി, സു​ജ ശ്രേ​യ റേ​ച്ച​ൽ, ഹ​ന്നാ ആ​ൾ​വി​ൻ. ക​രോ​ക്കെ ഗാ​നം - ഹി​ന്ദി (പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ) ദി​യ മ​നോ​ജ്, ഋ​തി​ക സു​ജീ​ർ, ത​ൻ​വി ത​രു​ൺ

    ഗ്രൂ​പ്പ് 5 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ

    വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ കാ​ർ​വി​ങ്- ശൗ​ര്യ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, പ്രി​യം​വ​ദ എ​ൻ.​എ​സ്., നേ​ഹ ജ​ഗ​ദീ​ഷ്. കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ ഡ്രോ​യി​ങ്- നേ​ഹ ജ​ഗ​ദീ​ഷ്, അ​സി​ത ജ​യ​കു​മാ​ർ, ദേ​വ്ന പ്ര​വീ​ൺ. പ​ദ്യ​ര​ച​ന - ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്- പ്രി​യം​വ​ദ എ​ൻ.​എ​സ്, അ​സ്മ ഫാ​ത്തി​മ, ശൗ​ര്യ ശ്രീ​ജി​ത്ത്. ജ​ന​റ​ൽ നോ​ള​ജ്- വി​ഹാ​ൻ വി​കാ​സ്, സ​വ​ന്നാ എ​ൽ​സ, ശാം​ഭ​വി ഝാ. ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന-​പ്രി​യം​വ​ദ എ​ൻ.​എ​സ്, സ​ഹ്ല റെ​ജി, വൈ​ഗ ഷി​ജോ​യ്. ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ടെ​സ്റ്റ്- ധ്രു​പ​ദ് ലോ​ഹി​ദാ​സ്, ലി​യാ​ൻ ജോ​ൺ, വി​ഹാ​ൻ വി​കാ​സ്. മോ​ണോ ആ​ക്ട് - ഹി​ര​ൺ​മ​യി അ​യ്യ​പ്പ​ൻ, ഗാ​യ​ത്രി സു​ഷീ​ർ, ആ​യ​ന സു​ജി. സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്- കാ​ർ​ത്തി​ക് മ​ഹേ​ഷ്, ഷാ​രോ​ൺ വി​നീ​ഷ്, വേ​ദി​ക സു​രേ​ഷ്കു​മാ​ർ.വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഡാ​ൻ​സ്- കാ​ർ​ത്തി​ക് മ​ഹേ​ഷ്, ഷാ​രോ​ൺ വി​നീ​ഷ്, ശൗ​ര്യ ശ്രീ​ജി​ത്ത്ക ​രോ​ക്കെ ഗാ​നം - ഹി​ന്ദി (പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ) ചാ​ർ​വി ജി​ൻ​സി, ഗാ​യ​ത്രി സു​ഷീ​ർ, റി​ച്ചാ ആ​ൻ ബി​ജു

    ഗ്രൂ​പ്പ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നം-​ഹി​ന്ദി (ജൂ​നി​യ​ർ) മ​ൽ​ഹാ​ർ മെ​ല​ഡി മേ​ക്കേ​ഴ്സ് ടൈ​നി ഏ​ഞ്ച​ൽ​സ്. ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം-​ഹി​ന്ദി (സീ​നി​യ​ർ) അ​മൃ​ത​വ​ർ​ഷി​ണി ധ്വ​നി മോ​ഹ​നം

    TAGS:KCABahrainIndian Talent Scan
