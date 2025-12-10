Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:22 AM IST

    കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 2025ന് ​പ​ര്യ​വ​സാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങും 12ന്
    കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 2025ന് ​പ​ര്യ​വ​സാ​നം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 2025 സ​മാ​പ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യ കെ.​സി.​എ-​ബി.​എ​ഫ്.​സി ദി ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 2025 ക​ലോ​ത്സ​വം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു.

    സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​വും ഈ ​മാ​സം 12ന് ​ന​ട​ക്കും. സി​നി​മ താ​രം വി​ൻ​സി അ​ലോ​ഷ്യ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് സെ​ഗ​യ​യി​ലെ കെ.​സി.​എ-​വി.​കെ.​എ​ൽ. ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. മി​ക​ച്ച സം​ഗീ​ത, നൃ​ത്ത അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. 1,200ൽ ​അ​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഭാ​വി​ലാ​സം മാ​റ്റു​ര​ച്ച ഈ ​സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ള​യി​ൽ, 180ൽ ​അ​ധി​കം ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി റെ​ക്കോ​ഡ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫൈ​നാ​ൻ​സി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സെ​യി​ൽ​സ് മേ​ധാ​വി അ​നു​ജ് ഗോ​വി​ൽ 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18ന് ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ, 10ൽ ​അ​ധി​കം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ഞ്ച് പ്രാ​യ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചു. നൃ​ത്തം, സം​ഗീ​തം, ആ​ർ​ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രാ​ഫ്റ്റ്‌​സ്, സാ​ഹി​ത്യം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​ര​യി​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    മി​ക​വി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് മൂ​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യ​വ​രെ​യാ​ണ് ക​ലാ​തി​ല​കം, ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. ക​ലാ​തി​ല​ക​മാ​യി 101 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യ ഗാ​യ​ത്രി സു​ധീ​ർ (ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ൾ), ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി 77 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യ ശൗ​ര്യ ശ്രീ​ജി​ത്ത് (ദി ​ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ)​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ് ത​ല വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡും കെ.​സി.​എ സ്പെ​ഷ​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജോ​യ​ൽ ജോ​സ്, ലി​യോ ജോ​സ​ഫ്, സി​മി ലി​യോ, ആ​ന​ന്ദ് നാ​യ​ർ, ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ, വി​നു ക്രി​സ്റ്റി, ജി​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ്, കെ.​എം. തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KCAkca indian talentgulf
    News Summary - KCA Indian Talent Scan 2025 is over.
    Similar News
    Next Story
    X