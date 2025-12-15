Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്‌​കാ​ൻ 2025; ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങും

    കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്‌​കാ​ൻ 2025; ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങും
    കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്‌​കാ​ൻ 2025 ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: കെ.​സി.​എ-​ബി.​എ​ഫ്‌.​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്‌​കാ​ൻ 2025ന്റെ ​വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങും സെ​ഗ​യ​യി​ലെ കെ.​സി.​എ വി.​കെ.​എ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​വേ​ദ എ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യും, പ്ര​മു​ഖ സി​നി​മ താ​ര​വും കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന മി​ക​ച്ച ന​ടി പു​ര​സ്‌​കാ​ര ജേ​താ​വു​മാ​യ വി​ൻ​സി അ​ലോ​ഷ്യ​സ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​യാ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബി.​എ​ഫ്‌.​സി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​നൂ​പ് കു​മാ​ർ, ന്യൂ ​ഹൊ​റൈ​സ​ൺ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​യ് മാ​ത്യൂ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റ് പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്താ​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ന്, കെ.​സി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ക്രി​സ്റ്റി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ടാ​ല​ന്റ് സ്‌​കാ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൺ സി​മി ലി​യോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ 1,200ൽ ​അ​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ല​യു​ടെ​യും സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്ന് അ​വ​ർ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫി​നാ​ൻ​സി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സെ​യി​ൽ​സ് മേ​ധാ​വി അ​നു​ജ് ഗോ​വി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത, ര​ണ്ടു​മാ​സം നീ​ണ്ട ഈ ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മാ​മാ​ങ്കം 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18ന് ​ആ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. യു​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും സ്വ​ഭാ​വ​ഗു​ണ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. 800ൽ ​അ​ധി​കം ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 25 പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ര​ഥ്യം വ​ഹി​ച്ച ജോ​ൺ​സ​ൻ ദേ​വ​സ്സി, അ​രു​ൾ​ദാ​സ് തോ​മ​സ്, ജോ​യ് ജോ​സ​ഫ്, വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​സ​ഫ്, ലി​യോ ജോ​സ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ര​ജ​ത ജൂ​ബി​ലി ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന സു​വ​നീ​റി​ന്‍റെ ക​വ​ർ പേ​ജ് പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​വേ​ദ എ​സ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    TAGS:Grand Finaleaward ceremonyKCA Indian Talent Scan
    News Summary - KCA Indian Talent Scan 2025; Grand Finale and Award Ceremony
