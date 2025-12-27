Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 11:39 AM IST

    ‘കെ.​സി.​എ ഹാ​ർ​മ​ണി 2025’ന് ​ഇ​ന്നു തു​ട​ക്കം

    ‘കെ.​സി.​എ ഹാ​ർ​മ​ണി 2025’ന് ​ഇ​ന്നു തു​ട​ക്കം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള കാ​തോ​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എ), ‘കെ.​സി.​എ ഹാ​ർ​മ​ണി 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്നു തു​ട​ക്ക​മാ​വും. വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ക്രി​സ്മ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് ദൃ​ശ്യ വി​രു​ന്നാ​കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടു​വ​രെ തു​ട​രും.​ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം കേ​ക്ക് മേ​ക്കി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും.​ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഓ​പ​ൺ ടു ​ഓ​ൾ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ കേ​ക്ക് മേ​ക്കി​ങ് മ​ത്സ​രം, ക​രോ​ൾ സി​ങ്ങി​ങ് മ​ത്സ​രം, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ഡ്ര​സ്സ് മ​ത്സ​രം, ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം വീ​ടു​ക​ളി​ലെ ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ, ​ക്രി​സ്മ​സ് പു​ൽ​ക്കൂ​ട്, ക്രി​സ്മ​സ് തീം ​മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ന​ൽ​കും.

    ഹാ​ർ​മ​ണി 2025 ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റോ​യ് സി. ​ആ​ന്റ​ണി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ സം​ഗീ​ത ജോ​സ​ഫ്, വി​നു ക്രി​സ്ടി, മ​രി​യ ജി​ബി, സി​മി അ​ശോ​ക് എ​ന്നി​വ​രും കെ.​സി.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പി​ക്കു​ക റോ​യ് സി. ​ആ​ന്റ​ണി -ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ- 39681102, മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു -വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ - 32092644.

    മ​ത്സ​ര ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ;

    കേ​ക്ക് മേ​ക്കി​ങ് 27ാം തീ​യ​തി വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന്. ​വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: സം​ഗീ​ത ജോ​സ​ഫ്(39465464), മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു(32092644)

    28ാം തീ​യ​തി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ മ​ത്സ​രം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: വി​നു ക്രി​സ്റ്റി(36446223), മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു(32092644)

    29ാം തീ​യ​തി തി​ങ്ക​ൾ വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ഡ്ര​സ്സ് മ​ത്സ​രം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: മ​രി​യ ജി​ബി(33283350) മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു.

    30ാം തീ​യ​തി വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​മ​ത്സ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു

    സ​മാ​പ​ന ദി​ന​മാ​യ ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടാം തീ​യ​തി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 7:30ന് ​വി​വി​ധ​ത​രം ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​പ്പം​ത​ന്നെ ‘അ​ച്ചാ​യ​ൻ​സ്’ ത​ട്ടു​ക​ട​യും, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ടീം ​ധ്വ​നി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​ക് ധ​മാ​ക്ക എ​ന്ന സം​ഗീ​ത​സ​ന്ധ്യ​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പു​ൽ​ക്കൂ​ട്, ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ, ​ക്രി​സ്മ​സ് തീ​മോ​ടു​കൂ​ടി അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വീ​ട് എ​ന്നി​വ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കും.

    വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​മീ​പി​ക്കു​ക.. സി​മി അ​ശോ​ക് (39042017)

    TAGS:KCABahrain Newsgulf news malayalam
