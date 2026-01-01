'കെ.സി.എ ഹാർമണി 2025’ ക്രിസ്മസ് കരോൾ സിങ്ങിങ് മത്സരംtext_fields
ബഹ്റൈൻ: ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ കേരള കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ (കെ.സി.എ) ക്രിസ്മസ്-ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങൾ ‘കെ.സി.എ ഹാർമണി 2025’ ഭാഗമായി ക്രിസ്മസ് കരോൾ സിങ്ങിങ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ.സി.എ വി.കെ.എൽ ഹാളിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ദി പിങ്ക് ബാങ് ടീം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. ടീം ഒക്ടെവ്, ടീം ക്ലാസിക് കോർഡ് എന്നിവർ യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാരായി. വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികളും കാഷ് അവാർഡുകളും ജനുവരി രണ്ടിന് നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽവെച്ച് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
ഹാർമണി 2025 ചെയർമാൻ റോയ് സി. ആന്റണി, വൈസ് ചെയർമാൻ മനോജ് മാത്യു, കൺവീനർമാരായ സംഗീത ജോസഫ്, മരിയ ജിബി, സിമി അശോക് എന്നിവരും കെ.സി.എ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register