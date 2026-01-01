Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right'കെ.​സി.​എ ഹാ​ർ​മ​ണി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 2:57 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 2:57 PM IST

    'കെ.​സി.​എ ഹാ​ർ​മ​ണി 2025’ ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ സി​ങ്ങി​ങ് മ​ത്സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​സി.​എ ഹാ​ർ​മ​ണി 2025’ ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ സി​ങ്ങി​ങ് മ​ത്സ​രം
    cancel
    camera_alt

    കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രി​സ്മ​സ്-​ന്യൂ ഇ​യ​ർ പരിപാടിയിൽനിന്ന്

    Listen to this Article

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എ) ക്രി​സ്മ​സ്-​ന്യൂ ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ‘കെ.​സി.​എ ഹാ​ർ​മ​ണി 2025’ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ സി​ങ്ങി​ങ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​സി.​എ വി.​കെ.​എ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ദി ​പി​ങ്ക് ബാ​ങ് ടീം ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ടീം ​ഒ​ക്ടെ​വ്, ടീം ​ക്ലാ​സി​ക് കോ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഹാ​ർ​മ​ണി 2025 ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റോ​യ് സി. ​ആ​ന്റ​ണി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ സം​ഗീ​ത ജോ​സ​ഫ്, മ​രി​യ ജി​ബി, സി​മി അ​ശോ​ക് എ​ന്നി​വ​രും കെ.​സി.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain News
    News Summary - KCA Harmony 2025
    Similar News
    Next Story
    X