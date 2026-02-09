Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​സി.​എ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 9:23 AM IST

    കെ.​സി.​എ “ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ ഇ​ന്ത്യ ക്വി​സ്” ഏ​പ്രി​ൽ 17ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​സി.​എ “ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ ഇ​ന്ത്യ ക്വി​സ്” ഏ​പ്രി​ൽ 17ന്
    cancel


    ​മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എ), ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​വും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി “ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ ഇ​ന്ത്യ ക്വി​സ്” സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 2026 ഏ​പ്രി​ൽ 17ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് കെ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ക.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ ജൂ​നി​യേ​ഴ്സ്: 18 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ (മൂ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ടീം), ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ സീ​നി​യേ​ഴ്സ്: 18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ (മൂ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ടീം) ​എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ടു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ക.

    30 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ എ​ഴു​ത്തു​പ​രീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മി​ക​ച്ച ആ​റ് ടീ​മു​ക​ൾ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ്ര​മു​ഖ ക്വി​സ് മാ​സ്റ്റ​റു​മാ​യ ഡോ. ​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി ആ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. അ​റി​വി​ന്റെ ആ​ഴം കൊ​ണ്ടും അ​വ​ത​ര​ണ​ശൈ​ലി കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ക്വി​സ് വേ​ദി​ക​ൾ ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ അ​രു​ൾ​ദാ​സ് തോ​മ​സും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ക്വി​സ് മാ​സ്റ്റ​റാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. 2026 മാ​ർ​ച്ച് ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ജൂ​നി​യേ​ഴ്സി​ന് ആ​റ് ദീ​നാ​റും, സീ​നി​യേ​ഴ്സി​ന് 10 ദി​നാ​റു​മാ​ണ് ഫീ​സ്. ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും ബൗ​ദ്ധി​ക​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ (ഇ​വ​ന്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), നി​ത്യ​ൻ തോ​മ​സ് (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), അ​രു​ൾ​ദാ​സ് തോ​മ​സ് (ഇ​വ​ന്റ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മി​തി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - KCA “Grandmaster India Quiz” on April 17
    Similar News
    Next Story
    X