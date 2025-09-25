Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 8:15 AM IST

    മാ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തൂ​ങ്കു​ഴി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കെ.​സി.​എ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    മാ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തൂ​ങ്കു​ഴി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കെ.​സി.​എ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: തൃ​ശൂ​ർ അ​തി​രൂ​പ​ത മു​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മാ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തൂ​ങ്കു​ഴി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. പി​താ​വി​ന്റെ വി​യോ​ഗം കേ​ര​ള ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക്ക് തീ​രാ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ലി​യോ ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ക്രി​സ്റ്റി, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സേ​വി മാ​ത്തു​ണ്ണി, ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​ക്സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, ലോ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി ലൂ​യി​സ്, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റോ​യ്സി ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​രും കെ.​സി.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:KCAGulf NewscondolencesBahrain News
    News Summary - KCA condolecense the passing of Mar Jacob Thunkuzhi
