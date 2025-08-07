Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    7 Aug 2025 9:41 AM IST
    7 Aug 2025 9:41 AM IST

    കെ.​സി.​എ-​ബി.​എ​ഫ്.​സി ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം 2025
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എ), ‘കെ.​സി.​എ-​ബി.​എ​ഫ്.​സി ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നാ​കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29 മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ്ഫി​നാ​ലെ​യോ​ടു​കൂ​ടി പ​ര്യ​വ​സാ​നി​ക്കും. ബി.​എ​ഫ്.​സി ടൈ​റ്റി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​റാ​കും.

    പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങോ​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ സ​മാ​രം​ഭി​ക്കും. ഓ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഓ​പ​ൺ ടു ​ആ​ൾ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലും മെം​ബേ​ഴ്സ് ഒ​ൺ​ലി കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലു​മാ​യി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പാ​യ​സം മ​ത്സ​രം, തി​രു​വാ​തി​ര, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഓ​ണം വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണ മ​ത്സ​ര​മാ​യ ‘ത​നി​മ​ല​യാ​ളി’ ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ മ​ത്സ​രം, പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​രം, പൂ​ക്ക​ളം മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​കെ.​സി.​എ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കെ.​സി.​എ പ​രി​സ​ര​ത്ത് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ്വാ​ദി​ഷ്ട​മാ​യ ‘ഓ​ണ​സ​ദ്യ’ 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കെ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ലും ന​ട​ക്കും. ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റോ​യ് സി. ​ആ​ന്റ​ണി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തോ​മ​സ് ജോ​ൺ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ജോ​ബി ജോ​ർ​ജ്, ബോ​ൺ​സി ജി​തി​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രും കെ.​സി.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കോ​ർ ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട 51 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

