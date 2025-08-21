Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 9:10 AM IST

    കാ​യം​കു​ളം പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും

    kayamkulam pravasi koottayma
    കാ​യം​കു​ളം പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ട​ത്തി‍യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: കാ​യം​കു​ളം പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​യം​കു​ളം പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ട​ത്തു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പാ​ണി​ത്.മ​നാ​മ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ 350 ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ചെ​ക്ക​പ്പി​ന് വി​ധേ​യ​രാ​കു​ക​യും ഡോ​ക്ട‌​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ കാ​യം​കു​ളം പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നി​ൽ ഐ​സ​ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ആം​സ്റ്റ​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി പാ​ർ​വ​തി​മാ​യ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി.

    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് കെ.​പി.​കെ.​ബി മെ​മെ​ന്റോ കൈ​മാ​റി. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, ആം​സ്റ്റ​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജു ജോ​ർ​ജ്, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മ​നാ​മ ബ്രാ​ഞ്ച് ഹെ​ഡ് ജേ​ക്ക​ബ് സി​റി​യ​ക്, ട്ര​ഷ​റ​ർ തോ​മ​സ് ഫി​ലി​പ്പ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നൂ​പ് ശ്രീ​രാ​ഗ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ കെ.​ടി. സ​ലിം, സെ​യ്‌​ദ്‌ ഹ​നീ​ഫ്, ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി, ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, സ​ൽ​മാ​ൻ ഫാ​രി​സ്, അ​ബ്ദു​ൾ മ​ൻ​ഷീ​ർ, അ​ബ്ദു​ൾ ജ​വാ​ദ് പാ​ഷ, റോ​ബി​ൻ രാ​ജ്, വി​നോ​ദ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, സ്റ്റാ​ൻ​ലി തോ​മ​സ്, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ അ​പ​ർ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളും ന​ൽ​കി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​രു​ൺ ആ​ർ. പി​ള്ള, അ​ഷ്ക​ർ, ശ്യാം ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഷൈ​ജു​മോ​ൻ, അ​ര​വി​ന്ദ്, രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഗി​രീ​ഷ്, ശം​ഭു​സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, റി​ജോ​യ്, ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ശ​ര​ണ്യ അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. രാ​ജേ​ഷ് പെ​രു​ങ്കു​ഴി അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ന​സ് റ​ഹിം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf Newsmedical campBahrain NewsIndependence Day CelebrationKayamkulam Pravasi Kootayma
