    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 1:52 PM IST

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഒ​പ്പ​രം ബീ​ച്ചി​ലോ​ണം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന്

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഒ​പ്പ​രം ബീ​ച്ചി​ലോ​ണം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന്
    കാ​സ​ർ​കോ​ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി 'ബീ​ച്ചി​ൽ ഓ​ണം ' ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​സ​ലാ​ഖ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബീ​ച്ച് ബേ ​റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഡേ ​ആ​ൻ​ഡ് നൈ​റ്റ് ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന ടി​ക്ക​റ്റ്/ ഓ​ണ​സ​ദ്യ കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​നാ​മ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രാ​ജേ​ഷ് കോ​ടോ​ത്ത് വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​മി​താ സു​നി​ലി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    TAGS:onam celebrationBahrainKasargod Association
