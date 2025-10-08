Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 8 Oct 2025 1:52 PM IST
Updated Ondate_range 8 Oct 2025 1:52 PM IST
കാസർകോട് അസോസിയേഷൻ ഒപ്പരം ബീച്ചിലോണം ഒക്ടോബർ 10ന്text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ കാസർകോട് ജില്ല നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടി 'ബീച്ചിൽ ഓണം ' ഒക്ടോബർ 10ന് സലാഖ് ബഹ്റൈൻ ബീച്ച് ബേ റിസോർട്ടിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആഘോഷമായി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ പ്രവേശന ടിക്കറ്റ്/ ഓണസദ്യ കൂപ്പൺ വിതരണോദ്ഘാടനം മനാമയിൽ നടന്നു. അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് കോടോത്ത് വനിത വിങ് പ്രസിഡന്റ് അമിതാ സുനിലിന് നൽകി നിർവഹിച്ചു.
