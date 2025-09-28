Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Sept 2025 1:11 PM IST
    28 Sept 2025 1:11 PM IST

    ക​രു​വ​ന്നൂ​രോ​ണം 2025 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ക​രു​വ​ന്നൂ​രോ​ണം 2025 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ക​രു​വ​ന്നൂ​രോ​ണം 2025ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ക​രു​വ​ന്നൂ​രോ​ണം’ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ കു​ടും​ബം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ഫി നീ​ല​ങ്കാ​വി​ൽ, ബി.​കെ.​കെ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നൂ​പ് അ​ഷ​റ​ഫ്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ബി എം.​പി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജെ​ൻ​സി​ലാ​ൽ എ.​എ​സ്, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​ക്കാ​ട​ൻ, സു​നി​ലാ​ൽ, കെ.​സി. ര​ഘു​നാ​ഥ്, കെ.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, ന​ന്ദ​ൻ, വൈ​ശാ​ഖ്, ഷി​ല്ലോ, ഷാ​ഹി​ദ് ഇ​ർ​ഫാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ബി.​കെ.​കെ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    X