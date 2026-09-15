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    കരുവന്നൂരോണം സെപ്റ്റംബർ 18ന്

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    കരുവന്നൂരോണം സെപ്റ്റംബർ 18ന്
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    മനാമ : തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കരുവന്നൂർ പ്രദേശവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ബഹ്‌റൈൻ കരുവന്നൂർ കുടുംബത്തിന്റെ " "കരുവന്നൂരോണം "ഈ വെള്ളിയാഴ്ച സൽമാനിയ ഇന്ത്യൻ ഡിലൈറ്റ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തും. ബി.എം.സി ചെയർമാൻ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യും. വിവിധ സംഘടന പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും.

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    News Summary - Karuvannur Onam on September 18
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