Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകാ​രു​ണ്യ​തീ​രം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:24 AM IST

    കാ​രു​ണ്യ​തീ​രം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    karunyatheeram
    cancel
    camera_alt

    കാ​രു​ണ്യ​തീ​രം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കാ​രു​ണ്യ​തീ​രം ബ​ഹ്റൈ​ൻ കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഭ​ഷ്യ​ധാ​ന്യ ഓ​ണ​ക്കി​റ്റു​ക​ളും ഓ​ണ​ക്കോ​ടി വി​ത​ര​ണ​വും ചെ​യ്തു.ബി.​എം.​സി​യു​ടെ ആ​യി​രം പേ​ർ​ക്കു​ള്ള ഓ​ണ​ക്കോ​ടി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി​ബി കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ് ച​ട​ങ്ങി​ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദേ​വി ദി​വ്യ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് വി​ത​ര​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ര​തീ​ഷ് പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. കാ​രു​ണ്യ​തീ​രം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​ഹ​മീ​ദ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഗോ​പാ​ല​ൻ വി.​സി, ഇ.​വി രാ​ജീ​വ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​തി​ൽ, സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, കാ​ത്തു സ​ച്ചി​ൻ​ദേ​വ്, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ ജി., ​അ​ബ്ദു​ൽ മ​ൻ​ഷീ​ർ, ഹു​സൈ​ൻ വ​യ​നാ​ട്, അ​നീ​സ് ബാ​ബു, സാ​ജി​ദ് ക​രു​ളാ​യി, ബി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​നീ​ഷ് എം.​എ​സ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​മ​ല പേ​രാ​മ്പ്ര, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ൻ​സീ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മാ​യ അ​ച്ചു, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ദി​ൽ​ജി​ത്ത് പേ​രാ​മ്പ്ര, പ്ര​കീ​ഷ് ബാ​ല, ഷൈ​ല​ജ​ൻ ടി.​എം, ഷം​ല നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​റ​ഫ് അ​ലി​കു​ഞ്ഞി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newskarunyatheeramgulfnewsmalayalam
    News Summary - Karunyatheeram distributes relief kits to Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X