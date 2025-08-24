Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 24 Aug 2025 8:56 AM IST
    date_range 24 Aug 2025 8:56 AM IST

    കർബാബാദ് തീരം; ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണവണ്ടികൾക്കെതിരെ നടപടിയുമായി കാപിറ്റൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

    ക​ർ​ബാ​ബാ​ദ് തീ​ര​ത്ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭ​ക്ഷ​ണ​വ​ണ്ടി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ക​ർ​ബാ​ബാ​ദ് തീ​ര​ത്ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വ​ണ്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി കാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​തി​വാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നീ​ക്കാ​നു​ള്ള നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കും. അ​തി​ന് ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഇ​ത് പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ക​ർ​ബാ​ബാ​ദ് തീ​ര​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വി​ക​സ​നം, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, സൗ​ന്ദ​ര്യ​പ​ര​മാ​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ, ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​വ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Karbabad coast; Capital Municipality takes action against abandoned food carts
