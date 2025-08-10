Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 8:15 AM IST

    കനോലി നിലമ്പൂർ ബഹ്റൈൻ കൂട്ടായ്മ ധനസഹായം കൈമാറി

    കനോലി നിലമ്പൂർ ബഹ്റൈൻ കൂട്ടായ്മ ധനസഹായം കൈമാറി
    കനോലി നിലമ്പൂർ ബഹ്റൈൻ കൂട്ടായ്മ ധനസഹായം കൈമാറുന്നു

    മനാമ: കലാസാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ രംഗത്തെ ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ സംഘടനയായ കനോലി നിലമ്പൂർ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾ സമാഹരിച്ച തുക നാട്ടിലെ ദുരന്തമുഖത്ത് കർമ്മനിരതരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനകീയ രക്ഷാദൗത്യ സംഘടനയായ എമർജൻസി റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സിന് (ഇ.ആർ.എഫ്) കൈമാറി. കനോലി സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി രാജേഷ് വി കെ, മുൻ സെക്രട്ടറി രജീഷ് ആർ.പി എന്നിവർ ഇ.ആർ.എഫ് പ്രതിനിധികളായ സെക്രട്ടറി ഷബീറലി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സഫീർ മാനു, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ അബു രാമൻകുത്ത്, ഷിഹാബ് മുക്കട്ട, ബബീഷ് എന്നിവർക്ക് ധനസഹായം കൈമാറിയത്.

    ഫണ്ട് കളക്ഷന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സും, ലേഡീസ് വിംഗ് മെമ്പേഴ്സും നേതൃത്വം നൽകി. സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇ ആർ എഫ് ന്റെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും കനോലി പ്രസിഡന്റ്‌ അൻവർ നിലമ്പൂർ, സെക്രട്ടറി സുബിൻ ദാസ്, ട്രഷറർ അനീസ് ബാബു, ചാരിറ്റി കൺവീനർമാരായ റസാഖ് കരുളായി, ഷിംന അദീബ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsFinancial AssistanceKanoli Nilambur Bahrain kootayma
