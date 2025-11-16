Begin typing your search above and press return to search.
    ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​ഗ​വേ​ദി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​ഗ​വേ​ദി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​ഗ​വേ​ദി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം 

    മ​നാ​മ: ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​ഗ​വേ​ദി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സ​ൽ​മാ​നി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ലൈ​റ്റ്സി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബേ​ബി ഗ​ണേ​ഷി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും സം​വി​ധാ​യി​ക​യു​മാ​യ ലി​നി സ്റ്റാ​ൻ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഡ​ൽ​ഹി ബോം​ബ് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.വി​ശ്വ​ക​ല സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം രാ​ജ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, സ​ർ​ഗ​വേ​ദി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ അ​ജി​ത് ക​ണ്ണൂ​ർ, ര​ഞ്ജി​ത്ത് സി.​വി. എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ർ​ഗ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജി​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹേ​മ​ന്ത് ര​ത്നം, ഷൈ​ജു, വി.​വി. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, രോ​ഷി​ത് സ​ന്തോ​ഷ് ത​ല​വി​ൽ, മ​നോ​ജ് പീ​ലി​ക്കോ​ട്, അ​ഭി​ലാ​ഷ് വേ​ലു​ക്കാ​യി, സ​ന​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Bahrain Newsgulf news malayalamFamily AssociationKannur sargavedi
