Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 9:56 AM IST

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​ഗ​വേ​ദി​യു​ടെ ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025’ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി; 500ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​ഗ​വേ​ദി​യു​ടെ ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025’ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി; 500ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​ഗ​വേ​ദി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​ഗ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്‍ലി​യ​യി​ലെ ഓ​റ ആ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ വെ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടും 500ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ പ്ര​ദീ​പ്‌ പു​റ​വ​ങ്ക​ര ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ർ​ഗ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബേ​ബി ഗ​ണേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജി​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​യും ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, മം​ഗ​ള ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ അ​ജി​ത് ക​ണ്ണൂ​ർ, ര​ഞ്ജി​ത്ത് സി.​വി, മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​ദേ​ഷ്, സ​തീ​ഷ്, സ​ന്തോ​ഷ്‌ കൊ​മ്പി​ലാ​ത്ത്, ഹേ​മ​ന്ത് ര​ത്നം, സ​ന​ൽ കു​മാ​ർ, സു​നി​ൽ, അ​ശ്വി​ൻ, ര​ത്ന​കു​മാ​ർ പാ​ല​യാ​ട്ട്, മു​ര​ളി സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ്, മ​നോ​ജ്‌ പീ​ലി​ക്കോ​ട്, വി​ജ​യ​ൻ പി.​കെ, സ​ന്തോ​ഷ്‌, റോ​ഷി, അ​ഭി​ലാ​ഷ്, സ​ജീ​വ​ൻ അ​വ​താ​ർ, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ശൃം​ഗാ ശ്രീ​ജി​ത്തി​ന്റെ പൂ​ജാ നൃ​ത്ത​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി അ​ഭി​ലാ​ഷ് വെ​ള്ളു​ക്ക​യ്യും പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​യി സ​ന്തോ​ഷ്‌ കൊ​മ്പി​ല​ത്തും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ ത​ന​ത് വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പി. ​കെ. ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

